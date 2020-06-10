Mercimek köftesi tarifi: Açılın günlerin gülü geldi!

Mercimek köftesi yapmak için hep çok özendiniz ama çeşitli bahanelerle hiç yapmadınız mı? Korkmayın, tam ölçülü mercimek köftesi tarifi ile bu sorunu sonlandırmaya geldik. Besleyici, lezzetli, doyurucu kolay mercimek köftesi tarifi sadece annelerin değil aynı zamanda öğrencilerin de ilk tercihleri arasında yer alıyor. Aradığı en güzel kırmızı mercimek köftesi tarifini bulamayanlar, doğru yere geldiniz. Hem lezzetiyle hem de görüntüsüyle ağız sulandıran nefis mercimek köftesi ve yapılışına hemen başlayalım.

MERCİMEK KÖFTESİ MALZEMELERİ

1 su bardağı kırmızı mercimek

1,5 su bardağı ince köftelik bulgur

1 orta boy kuru soğan

Yarım demet maydanoz

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım demet taze soğan

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

3 su bardağı su

Yeteri kadar tuz

Kimyon

Pul biber

Karabiber

MERCİMEK KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Mercimek köftesi yapımı 3 aşamadan oluşmaktadır;

1-Kırmızı mercimekli, ince bulgurlu karışımın hazırlanması,

2-Yeşilliklerin yıkanıp, süzülüp, kıyılması,

3-Tüm malzemenin bir araya gelmesi.

Bol suda yıkadığınız mercimekleri bir tencereye alın, üzerine 3 su bardağı suyu ekleyerek haşlamaya bırakın.

İyice yumuşayan ve suyunu çeken mercimekleri ocaktan alın.

Tencereye ince bulguru ilave edin, biraz karıştırıp ince bulgurun şişmesi için kapağı kapatın.

Soğanları ince ince kıyın.

Bir tavaya sıvıyağı dökün, hazırladığınız soğanları ekleyin ve kavurmaya başlayın.

Rengi değişen soğanların üzerine sırasıyla biber salçası, domates salçası, tuz, pul biber ve kimyonu ekleyin.

3-5 dakika kadar soğanlı karışımı kavurun ve ocaktan alın.

Kavurduğunuz salçalı soğanları, mercimekli ince bulgurlu karışıma ekleyin ve karıştırın.

Yıkayıp, süzdüğünüz taze soğanları ve maydanozları ince ince kıyın.

Yeşillikleri de mercimeklerin ve soğanların olduğu karışımın üzerine ekleyin.

Malzemeleri yoğurmaya başlayın.

Malzemeler özdeşleşene kadar yoğurmaya devam edin.

Klasik mercimek köftesi rengi alan karışımdan yumurta büyüklüğünde parçalar kopartın.

Avucunuzun içinde şekil verdiğiniz köfteleri servis tabağına alabilirsiniz.

Afiyet olsun.

MERCİMEK KÖFTESİ PÜF NOKTALARI

Modası geçmeyen yiyeceklerden biri olan mercimek köftesi tarifi ile ilgili genel olarak kıvamını tutturamamaktan şikayet edilir. Mercimeğin haşlama suyu çok iyi takip edilmeli. İnce bulgur şiştiğinde karışım macun kıvamına gelmezse azar azar dikkatli bir şekilde sıcak su ekleyebilirsiniz.