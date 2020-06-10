Mercimek köftesi tarifi: Açılın günlerin gülü geldi!

Mercimek köftesi yapmak için hep çok özendiniz ama çeşitli bahanelerle hiç yapmadınız mı? Korkmayın, tam ölçülü mercimek köftesi tarifi ile bu sorunu sonlandırmaya geldik. Besleyici, lezzetli, doyurucu kolay mercimek köftesi tarifi sadece annelerin değil aynı zamanda öğrencilerin de ilk tercihleri arasında yer alıyor. Aradığı en güzel kırmızı mercimek köftesi tarifini bulamayanlar, doğru yere geldiniz. Hem lezzetiyle hem de görüntüsüyle ağız sulandıran nefis mercimek köftesi ve yapılışına hemen başlayalım.
Mercimek köftesi yapımı 3 aşamadan oluşmaktadır;
1-Kırmızı mercimekli, ince bulgurlu karışımın hazırlanması,
2-Yeşilliklerin yıkanıp, süzülüp, kıyılması,
3-Tüm malzemenin bir araya gelmesi.
Afiyet olsun.
Modası geçmeyen yiyeceklerden biri olan mercimek köftesi tarifi ile ilgili genel olarak kıvamını tutturamamaktan şikayet edilir. Mercimeğin haşlama suyu çok iyi takip edilmeli. İnce bulgur şiştiğinde karışım macun kıvamına gelmezse azar azar dikkatli bir şekilde sıcak su ekleyebilirsiniz.
İnce bulgurun istenilen kıvamda şişmesi için mercimeklerin üzerine ekledikten sonra kapağını kapalı olarak tutmalısınız.
Mercimek köftesini servis ederken servis tabağına ve mercimek köftesinin üzerine marul yaprakları koyabilirsiniz. Bu hem mercimek köftesinin görüntüsüne şıklık katacaktır hem de mercimek köftesinin kurumasını önleyecektir.
Mercimek köftesi ile birlikte açma tarifini deneyebilirsiniz.
1 adet mercimek köftesi yaklaşık olarak 39 kaloriye denk gelmektedir.
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