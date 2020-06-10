YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Mercimek köftesi tarifi: Açılın günlerin gülü geldi!

Mercimek köftesi tarifi: Açılın günlerin gülü geldi!

basak.deniz basak.deniz
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Salata veya meze olarak sofraların baş köşesine kurulan denenmiş mercimek köftesi tarifi ile karşınızdayız. Altın günlerinin vazgeçilmezi mercimek köftesi tarifini deneme sırası şimdi sizde.

Mercimek köftesi tarifi: Açılın günlerin gülü geldi!

Mercimek köftesi yapmak için hep çok özendiniz ama çeşitli bahanelerle hiç yapmadınız mı? Korkmayın, tam ölçülü mercimek köftesi tarifi ile bu sorunu sonlandırmaya geldik. Besleyici, lezzetli, doyurucu kolay mercimek köftesi tarifi sadece annelerin değil aynı zamanda öğrencilerin de ilk tercihleri arasında yer alıyor. Aradığı en güzel kırmızı mercimek köftesi tarifini bulamayanlar, doğru yere geldiniz. Hem lezzetiyle hem de görüntüsüyle ağız sulandıran nefis mercimek köftesi ve yapılışına hemen başlayalım.

MERCİMEK KÖFTESİ MALZEMELERİ

  • 1 su bardağı kırmızı mercimek
  • 1,5 su bardağı ince köftelik bulgur
  • 1 orta boy kuru soğan
  • Yarım demet maydanoz
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • Yarım demet taze soğan
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 3 su bardağı su
  • Yeteri kadar tuz
  • Kimyon
  • Pul biber
  • Karabiber

MERCİMEK KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Mercimek köftesi yapımı 3 aşamadan oluşmaktadır;

1-Kırmızı mercimekli, ince bulgurlu karışımın hazırlanması,
2-Yeşilliklerin yıkanıp, süzülüp, kıyılması,
3-Tüm malzemenin bir araya gelmesi.

  • Bol suda yıkadığınız mercimekleri bir tencereye alın, üzerine 3 su bardağı suyu ekleyerek haşlamaya bırakın.
  • İyice yumuşayan ve suyunu çeken mercimekleri ocaktan alın.
  • Tencereye ince bulguru ilave edin, biraz karıştırıp ince bulgurun şişmesi için kapağı kapatın.
  • Soğanları ince ince kıyın.
  • Bir tavaya sıvıyağı dökün, hazırladığınız soğanları ekleyin ve kavurmaya başlayın.
  • Rengi değişen soğanların üzerine sırasıyla biber salçası, domates salçası, tuz, pul biber ve kimyonu ekleyin.
  • 3-5 dakika kadar soğanlı karışımı kavurun ve ocaktan alın.
  • Kavurduğunuz salçalı soğanları, mercimekli ince bulgurlu karışıma ekleyin ve karıştırın.
  • Yıkayıp, süzdüğünüz taze soğanları ve maydanozları ince ince kıyın.
  • Yeşillikleri de mercimeklerin ve soğanların olduğu karışımın üzerine ekleyin.
  • Malzemeleri yoğurmaya başlayın.
  • Malzemeler özdeşleşene kadar yoğurmaya devam edin.
  • Klasik mercimek köftesi rengi alan karışımdan yumurta büyüklüğünde parçalar kopartın.
  • Avucunuzun içinde şekil verdiğiniz köfteleri servis tabağına alabilirsiniz.

Afiyet olsun.

MERCİMEK KÖFTESİ PÜF NOKTALARI

Modası geçmeyen yiyeceklerden biri olan mercimek köftesi tarifi ile ilgili genel olarak kıvamını tutturamamaktan şikayet edilir. Mercimeğin haşlama suyu çok iyi takip edilmeli. İnce bulgur şiştiğinde karışım macun kıvamına gelmezse azar azar dikkatli bir şekilde sıcak su ekleyebilirsiniz.

İnce bulgurun istenilen kıvamda şişmesi için mercimeklerin üzerine ekledikten sonra kapağını kapalı olarak tutmalısınız.

MERCİMEK KÖFTESİ SERVİS ÖNERİSİ

Mercimek köftesini servis ederken servis tabağına ve mercimek köftesinin üzerine marul yaprakları koyabilirsiniz. Bu hem mercimek köftesinin görüntüsüne şıklık katacaktır hem de mercimek köftesinin kurumasını önleyecektir.

MERCİMEK KÖFTESİ YANINA İYİ GİDER

Mercimek köftesi ile birlikte açma tarifini deneyebilirsiniz.

MERCİMEK KÖFTESİ KAÇ KALORİ?

1 adet mercimek köftesi yaklaşık olarak 39 kaloriye denk gelmektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu yöntem ile balon gibi kabarıyor, yağ çekmiyor!Bu yöntem ile balon gibi kabarıyor, yağ çekmiyor!
Kütür kütür salatalık turşusu nasıl yapılır? Kütür kütür salatalık turşusu nasıl yapılır?
Gözdeki arpacığı 1 günde geçirmek için...Gözdeki arpacığı 1 günde geçirmek için...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da elenen isim belli oldu!

Survivor'da elenen isim belli oldu!

Tatil sezonunu açtı! Bikinili pozuna beğeni yağdı

Tatil sezonunu açtı! Bikinili pozuna beğeni yağdı

Sırrı sosunda! Çıtır çıtır olması için...

Sırrı sosunda! Çıtır çıtır olması için...

Pastanelere zarar ettiren nefis açma tarifi

Pastanelere zarar ettiren nefis açma tarifi

Çocuklar buna bayılacak! Ne katkı maddesi ne de kimyasal madde...

Çocuklar buna bayılacak! Ne katkı maddesi ne de kimyasal madde...

Lokanta usulü tavuk çorbası: Lezzetli ve şifalı

Lokanta usulü tavuk çorbası: Lezzetli ve şifalı

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Davet Sofralarına Yakışır: Tahinli Tarator Tarifi

Davet Sofralarına Yakışır: Tahinli Tarator Tarifi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Safiye Soyman'ın Kısırı

Safiye Soyman'ın Kısırı

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pişi tarifi: Puf puf kabaran ve yağ çekmeyen pişi tarifi

Bu yöntem ile balon gibi kabarıyor, yağ çekmiyor!

Açma tarifi: Pastanelere zarar ettiren nefis tarif

Pastanelere zarar ettiren nefis açma tarifi

Profiterol tarifi: Bir lokmada gelen mutluluk, en kolay haliyle!

Bir lokmada gelen mutluluk, en kolay haliyle

Çıtır çıtır, el açması tadında: Hazır yufkadan patatesli börek tarifi

Sırrı sosunda! Çıtır çıtır olması için...

Elmalı turta tarifi: Mükemmeli uzaklarda aramayın...

Elmalı turta tarifi: Mükemmeli uzaklarda aramayın...

Tavuk çorbası tarifi: Lezzeti şahane lokanta usulü tavuk çorbası yapımı

Lokanta usulü tavuk çorbası: Lezzetli ve şifalı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.