Merdiven çıkarken yorulma kalp rahatsızlığı belirtisi olabilir

Günlük hayatta en çok yorulan organlardan biri de kalp. Her gün düzenli olarak vücuda kan pompalayarak kan ihtiyacı organizasyonunu üstlenen kalbin, bazı durumlarda bu görevini tam olarak yerine getiremeyebildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gürsel Ateş, “Bu durum da kalp kası sertleşmesi yani kalp kasının kalınlaşmasına neden olabiliyor. Kalp kasının kalınlığının artmasıyla ortaya çıkan bu tablo, zaman içinde kalp kası hücrelerinin yapısında bozulmalara ve kan dolaşımında sorunlara neden oluyor” şeklinde konuştu.

BELİRTİLER GÖRÜLMEDEN KONTROLLER YAPILMALI

Kalp kası sertleşmesinin erken dönemlerinde hiçbir belirti vermediğini dile getiren Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gürsel Ateş, “Geceleri nefes darlığı, göğüs ağrısı, yürürken ya da merdiven çıkarken çabuk yorulma gibi şikayetlerle kendini göstermeye başladığında, sorun çoktan ileri bir safhaya geçmiş oluyor. Bu nedenle kadın ve erkeklerde özellikle 40 yaşından itibaren düzenli kalp kontrolleri çok önemli. Ancak eğer riskli gruptaysanız bu kontrolleri mutlaka daha erken yaşlarda çok basit bir işlem olan kalp ekokardiyografisiyle (EKO) yaptırabilirsiniz” açıklamasında bulundu.