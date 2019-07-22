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Merhaba Güzel Vatanım filminden ilk video yayınlandı

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SİNEMA TV  | 22.07.2019 15:46 | Son Güncelleme

Nazım Hikmet ve Ahmet Ümit’i buluşturan Merhaba Güzel Vatanım filminden ilk tanıtım bugün yayınlandı.

Yolu Moskova'dan geçen dünya şairi Nazım Hikmet'in hayatı ile onu örnek almış ve tıpkı onun gibi hayatının bir dönemini Moskova’da geçirmiş Ahmet Ümit'in hikayesi ‘Merhaba Güzel Vatanım’la beyazperdede ölümsüzleşiyor.

Senaryosunu Ahmet Ümit’in yazdığı projenin yönetmenliğini uzun yıllardır birçok belgesel hazırlamış olan Cengiz Özkarabekir üstleniyor. İki yazarın gerçek hayat hikayelerinden yola çıkan ‘Merhaba Güzel Vatanım’da, Nazım Hikmet’in Moskova’ya uzanan yolculuğunun, Ahmet Ümit’in fırtınalı hayatı ve 1980’li yıllarda Moskova’ya gidişi üzerindeki etkileri anlatılıyor. Türkiye tarihinden önemli kesitlerin de yer aldığı filmde, yazarların zorlu serüvenlerinin en dramatik yanları gösterilirken, sanat ve edebiyatın kurtarıcı gücü vurgulanıyor. Hayat kısa, sanat uzun sloganını benimseyen film, iki genç insanın, yaşadıkları çağın etkisiyle nasıl birer edebiyatçıya dönüştüklerini irdeliyor.

Oldukça farklı bir kurgusal dille anlatılan ‘Merhaba Güzel Vatanım’da, Nazım Hikmet’e Yetkin Dikinciler hayat verirken, Ahmet Ümit’i de genç oyuncu Serkan Altıntaş canlandırıyor. Yaklaşık 150 kişiyi yan rollerde izleyeceğimiz yapımda Berna Laçin, Pelin Batu, Levent Üzümcü, İskender Bağcılar, Mehmet Tokat, Alper Türedi, Kutay Şahin, Adnan Kürkçü, Ayhan Bozkurt, Edis Atiker, Enes Kava gibi usta ve genç isimler de rol alıyor.

Geçtiğimiz aylarda Moskova, Gaziantep ve Bursa’da yapılan filmin çekimleri İstanbul’da bu ay tamamlandı. ‘Merhaba Güzel Vatanım’, 22 Kasım 2019’da Türkiye’de vizyona girmeye hazırlanıyor.


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Merhaba Güzel Vatanım nazım hikmet ahmet ümit Cengiz Özkarabekir Yetkin Dikinciler Serkan Altıntaş

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bizim solcular nerde vatan haini varsa hepsini kahraman yaparlar ülkeye bi yararı olmamış insan müsvetteleri
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