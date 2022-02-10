Meriç Erkan kimdir, aslen nereli? Ahu Tuğba'nın eski sevgilisi Meriç Erkan kaç yaşında?

Ünlü isim Ahu Tuğba'nın eski sevgilisi olarak bilinen Meriç Erkan cübbe ve sarık giyerek adını değiştirdiğini açıkladı. Yeni adının Mahmut Erkan olduğunu açıklayan ismin hayatı ve şimdilerde neler yaptığı merak ediliyor. Peki Meriç Erkan kimdir, aslen nereli?

YENİ ADI MAHMUT ERKAN OLAN MERİÇ ERKAN KİMDİR?

2 Temmuz 1969 tarihinde Samsun’da dünyaya gelen Meriç Erkan, ilköğretimini Samsun'da tamamlamıştır. Meriç Erkan, 1987 yılında Samsun Maltepe Lisesi'nden mezun olmuştur. Meriç Erkan, ardından pek çok ajansta modellik yapmaya başlamıştır.

Kuşum Aydın'ın sunduğu programla dikkatleri çeken isim, Ahu Tuğba ile yaşadığı aşk ile bilinmektedir. Meriç Erkan, "Esra Erol’da” programına da katılmıştır. Bu programdan olaylı bir şekilde ayrılan Meriç Erkan, sonrasında program hakkında çeşitli iddialarda da bulunmuştu. Erkan, herkes tarafından bilinen yaşadığı büyük aşktan sonra inzivaya çekildi ve ekranlarda yer almadı.

"PİŞMAN OLACAĞINIZ ŞEYLERİ YAPMAYIN"

Meriç Erkan, cübbe ve sarık giyerek adını değiştirdiğini duyurdu. Erkan'ın yeni adı ise Mahmut Erkan oldu.

Meriç Erkan açıklamasında "Bu bir konsept değil. Başka bir şey. Rabbimle aramdaki hesaplaşma. Bütün her şeye tövbe edip bambaşka bir hayata geçtim.Mahmut Erkan olarak doğmak ve böyle yaşamak isterdim. Pişman olacağınız şeyleri yapmayın. Rabbime sığındım." şeklinde konuştu.

ÇILGIN DANS ŞOVLARIYLA OLAY OLMUŞTU

Meriç Erkan, ayrıca ekranlarda yaptığı dans şovlarıyla da çokça sevilmişti.



