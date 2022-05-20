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  4. Merih Demiral'dan ilk paylaşım geldi! İsviçreli model Heidi Lushtaku ile çocukları oldu... Heidi Lushtaku kimdir?

Merih Demiral'dan ilk paylaşım geldi! İsviçreli model Heidi Lushtaku ile çocukları oldu... Heidi Lushtaku kimdir?

20.05.2022 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atalanta'da forma giyen Merih Demiral'dan flaş bir fotoğraf paylaşımı geldi. 1 yıl önce İsviçreli model Heidi Lushtaku ile dünya evine giren milli oyuncu ilk kez sosyal medya hesabından eşi ve oğlunun fotoğrafını paylaştı. Bu fotoğrafın ardından sosyal medya yıkıldı. Binlerce beğeni alan fotoğraf çok konuşuldu...

Merih Demiral'dan ilk paylaşım geldi! İsviçreli model Heidi Lushtaku ile çocukları oldu... Heidi Lushtaku kimdir?

A Milli Takım'ın değişilmez oyuncuları arasında bulunan Merih Demiral, 1 yıl önce kimseden habersiz evlenerek herkesi şaşırtmıştı. İsviçreli fotomodel Heidi Lushtaku ile hayatını birleştiren Demiral'dan flaş bir paylaşım geldi.

BABA OLDUĞUNU AÇIKLADI

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Merih Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çocuk sahibi olduğunu duyurdu. Özel hayatlarını sosyal medya üzerinde göstermeyi sevmeyen Demiral çifti, ilk kez bir fotoğraf paylaştı.

HEİDİ LUSHTAKU KİMDİR?

Heidi Lushtaku 28 Haziran 1990 yılında doğdu. Modellik yapan Lushtaku, "Miss Switzerland 2013"e katıldıktan sonra kariyerinde yükselişe geçti.


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