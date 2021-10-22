SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Merih Demiral'dan Ronaldo paylaşımı

Merih Demiral'dan Ronaldo paylaşımı

22.10.2021 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United maçında iyi performansını golle süsleyen Merih Demiral, Ronaldo ile ilgili paylaşım yaptı.

Merih Demiral'dan Ronaldo paylaşımı

Atalanta forması giyen milli stoper Merih Demiral, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United karşısında karşılaşmaya 11'de başladı. Milli defans oyuncusu, 28. dakikadaki kafa vuruşuyla takımını 2-0 öne geçirdi.

23 yaşındaki oyuncu, ikinci yarıya sakatlık sebebiyle çıkamadı. Teknik Direktör Gasperini, Merih'in yerine ikinci 45 dakikada Lovato'yu oyuna dahil etti.

Merih Demiral, sosyal medya hesabından Cristiano Ronaldo ile çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. İlk olarak "Kardeşim seni görmek güzel" ifadelerini kullanan milli defans oyuncu kalp emojisine yer verdi. Merih Demiral ikinci fotoğrata ise Portekizli yıldızla ikili mücadelesini paylaştı ve "Bazı şeyler değişti" yazdı. Merih yazının sonuna ise gülücük emojisi koydu.

dslşkdsşlfs


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mesut Özil, Pereira'ya küfürler yağdırdı!Mesut Özil, Pereira'ya küfürler yağdırdı!
PARTNER"Bensu ne derse o!""Bensu ne derse o!"
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçlarıŞampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Cristiano Ronaldo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Koronavirüsü bilmişti! Ekonomi tahminleri şaşırttı

Koronavirüsü bilmişti! Ekonomi tahminleri şaşırttı

Bacaklarını eleştirdiler! Sessizliğini bikinili pozlarıyla bozdu

Bacaklarını eleştirdiler! Sessizliğini bikinili pozlarıyla bozdu

Kediye benzemek için defalarca kez ameliyat olmuştu

Kediye benzemek için defalarca kez ameliyat olmuştu

Orta Çağ’da ölüm dansı! Bu salgında insanlar sadece dans ediyor

Orta Çağ’da ölüm dansı! Bu salgında insanlar sadece dans ediyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Beşiktaş'a İstanbul'da şok skor!

Beşiktaş'a İstanbul'da şok skor!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Newcastle United Türk yıldızın peşinde

Newcastle United Türk yıldızın peşinde

Kural tanımaz bir hakem gördük

Kural tanımaz bir hakem gördük

Ali Koç: Artık ayaklanma zamanı

Ali Koç: Artık ayaklanma zamanı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.