Merih Demiral dünya devine gidiyor! Para+takas formülü masada...

İtalya'nın en iyi savunmacıları arasında gösterilen Merih Demiral'ın Atalanta kariyeri kısa sürüyor. İtalya'nın en büyük takımlarından biri olan Inter'in Merih Demiral ile ilgilendiği ve kısa süre içinde transferi açıklayabileceği iddia edildi.

PARA+FUTBOLCU

Savunmada problemler yaşayan Inter'in Merih Demiral'ı alarak bu sorunu çözeceği aktarıldı. Milli oyuncu için takas formülü masada. Inter'in golcü oyuncusu Andrea Pinamonti ile Merih Demiral'ı takasta kullanmayı planlayan Inter, bunun üstüne de bir miktar para vererek transferi bitirmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz sezon 42 maça çıkan Merih Demiral, yüksek top kapma yüzdesiyle büyük takımların radarına girmeyi başarmıştı.



