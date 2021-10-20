Merih Demiral, Ronaldo'yu yıktı! Ağları sarstı...

Karşılaşmanın ilk yarısı sürpriz bir skora tanıklık etti. Devreye 2-0 önde giren Atalanta'nın bir golünü Merih Demiral kaydetti. 45 dakika boyunca üstün bir performans sergileyen Merih, sosyal medyada gündem oldu.

RONALDO İLE TEKRAR BULUŞTULAR

Juventus'ta forma giydiği dönemde Ronaldo ile oynayan Merih, Manchester United karşısında yıldız oyuncu ile tekrar buluştu. Ronaldo'ya sert müdahaleleriyle gündeme gelen Merih Demiral harika bir 45 dakika çıkarttı.

İKİNCİ YARIYA ÇIKAMADI

23 yaşındaki oyuncu, ikinci yarıya sakatlık sebebiyle çıkamadı. Teknik Direktör Gasperini, Merih'in yerine ikinci 45 dakikada Lovato'yu oyuna dahil etti.



