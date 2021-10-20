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Merih Demiral, Ronaldo'yu yıktı! Ağları sarstı...

20.10.2021 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçında Atalanta, deplasmanda Manchester United ile karşılaştı. Maçın ilk yarısında Milli yıldız Merih Demiral ağları sarstı. 45 dakika boyunca üstün bir performans sergileyen Merih, sosyal medyada gündem oldu.

Merih Demiral, Ronaldo'yu yıktı! Ağları sarstı...
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
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Karşılaşmanın ilk yarısı sürpriz bir skora tanıklık etti. Devreye 2-0 önde giren Atalanta'nın bir golünü Merih Demiral kaydetti. 45 dakika boyunca üstün bir performans sergileyen Merih, sosyal medyada gündem oldu.

RONALDO İLE TEKRAR BULUŞTULAR

Juventus'ta forma giydiği dönemde Ronaldo ile oynayan Merih, Manchester United karşısında yıldız oyuncu ile tekrar buluştu. Ronaldo'ya sert müdahaleleriyle gündeme gelen Merih Demiral harika bir 45 dakika çıkarttı.

İKİNCİ YARIYA ÇIKAMADI

23 yaşındaki oyuncu, ikinci yarıya sakatlık sebebiyle çıkamadı. Teknik Direktör Gasperini, Merih'in yerine ikinci 45 dakikada Lovato'yu oyuna dahil etti.


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UEFA Şampiyonlar Ligi Cristiano Ronaldo Manchester United
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