Merih Demiral ülkemizi bir kez daha gururlandıracak! Dünya devine imza atmasına ramak kaldı...

Türk futbolunun yetiştirdiği en iyi stoperlerden biri olarak gösterilen Merih Demiral yeniden transfer oluyor. Atalanta'da bu sezon gösterdiği performansla dudak ısırtan milli oyuncu için karar verildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN YANINA GİDİYOR

Fabrizo Romano'nun haberine göre; Inter, Merih Demiral için girişimlere başladı ve yıldız oyuncuyla anlaşma sağladı. Atalanta ile bonservis konusunda son aşamaya gelen İtalyan devi, kısa süre içinde resmi açıklamayı yapacak.

EN ÇOK BONSERVİS ÖDENEN TÜRK FUTBOLCU

Milli yıldız 51 milyon 950 bin Euro ile en çok bonservis ödenen Türk futbolcu oldu konumunda bulunuyor.



