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Merih Demiral: Vallahi çok üzgünüz

20.06.2021 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım'ın EURO 2020'yi puansız kapatmasının ardından Merih Demiral konuştu.

Merih Demiral: Vallahi çok üzgünüz

A Milli Takım'ın İsviçre'ye 3-2 yenilerek EURO 2020'ye veda etmesinin ardından Merih Demiral açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendire Merih Demiral "Vallahi çok üzgünüz. Böyle olmasını beklemiyorduk. Halkımızın beklentisi çoktu. Üzüntümüz de çok oldu. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Diyecek bir şey yok." dedi.

Açıklamalarına devam eden Merih Demiral "Turnuvanın en genç takımıyız. İlerideki turnuvalarda iyi olduğumuzu göstereceğiz. Ben iyi günde de, kötü günde de buradayım. Bunu telafi edeceğiz. Ben güveniyorum arkadaşlarıma. Önümüzdeki turnuvalarda çok daha iyi olacağız. Bu büyük bir tecrübe oldu. Özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı
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