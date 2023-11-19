Merih Demiral ve model eşinden umre pozları! Sosyal medyada gündem oldu

Milli futbolcu Merih Demiral ve eşi İsviçreli model Heidi Lushtaku Demiral ile kameralardan uzak bir hayat yaşıyor. Sosyal medyada da aeşi ve çocuğuyla pek fotoğraf paylaşmayan futbolcu bu sefer ezber bozdu.

Miss Switzerland yarışmasına 2013 yılında katılan ünlü model Heidi Lushtaku ve Merih Demiral milli maçlar nedeniyle verilen tatilde Suudi Arabistan'ın Mekke kentine gitti.

Çift çocuklarıyla gittikleri umreden pozlarını paylaşarak sosyal medyada da gündem oldu.

Umre pozlarını paylaşan güzel modele beğeni yağarken Merih Demiral'a ise "Allah kabul etsin", "Ne güzel bir aile", "Eşin ne güzel" yorumları yağdı.







