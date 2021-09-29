Merihli Atalanta Young Boys'u devirdi

Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Atalanta evinde Young Boys ile karşı karşıya geldi. Bergamo'daki Gewiss Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İtalyan ekibi 1-0'lık skorla kazandı.

Beklenenin aksine pozisyon açısından kısır geçen karşılaşmaya Atalanta'ya galibiyeti getiren gol, 68. dakikada Zapata'nın asistinde Pessina'dan geldi.

Atalanta'ta milli oyuncumuz Merih Demiral karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve başarılı müdahaleleri ile iyi bir maç çıkardı.

Atalanta, 2-2'lik Villarreal beraberliğiyle birlikte puanını 4 yaparken, ilk hafta Manchester United'ı 2-1 yenerek büyük bir sürprize imza atan Young Boys 3 puanda kaldı.

Grubun 3. hafta maçlarında Atalanta deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak, Young Boys ise evinde Villarreal'i konuk edecek.

