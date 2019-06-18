Merkel'in titreyen görüntüleri endişe yarattı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, kendisi ile görüşmek üzere ilk kez Berlin’e gelen Zelenskiy’i askeri törenle karşıladı. Başbakanlık binası dışında gerçekleştirilen tören sırasında kameralara Merkel’in endişelendiren görüntüleri yansıdı.

28 derece hava sıcaklığında askeri bando iki ülkenin marşlarını icra ettiği sırada, Zelenskiy ile ayakta duran Merkel’in şiddetli şekilde titrediği ve vücudunu güçlükle kontrol edebildiği görüldü.

Marşlar bittikten sonra Merkel, Zelenskiy ile hızlıca kırmızı halıdan yürüyerek görüşmenin yapılacağı binaya girdi.

Görüşmenin yapılmasından yaklaşık bir saat sonra verilen ortak basın toplantısında Merkel, ikili ilişkileri ve Minsk barış sürecini ele aldıklarını söyledi.

65 yaşındaki Alman Başbakan, bir gazetecinin titremesi konusunu gündeme getirmesinin ardından iyi olduğu yanıtını verdi.

Merkel “O andan sonra en az üç bardak su içtim, görünüşe göre su içmeye ihtiyacım vardı. Şimdi çok iyiyim” dedi.

Zelenskiy de “Tamamen güvendeydi” açıklamasını yaptı.

Merkel’in güneş altında kaldığında benzer bir durumu daha önce de yaşadığını aktarıldı. Olayla ilgili tarih vermeyen ajans, durumun yine yeterince su içmemesinden kaynaklandığını belirtti.

Merkel 2014 yılında da bir televizyon röportajını son dakikada iptal etmişti, sözcüsü de röportajın ancak başbakanın bir şeyler yiyip içmesinden sonra gerçekleştirilebildiğini ifade etmişti.

Merkel’in bir sağlık probleminin olup olmadığı ise bilinmiyor. Almanya’daki gizlilik kanunları bu tür bilgileri aktarmak açısından çok sıkı.

