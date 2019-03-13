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Mermer madeninde göçük anbean kameralara böyle yansıdı

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 13.03.2019 21:46 | Son Güncelleme

Bursa'da bir mermer ocağında göçük meydana geldi. Göçük anı amatör kameralarca anbean kaydedildi.

Bursa'nın Orhaneli İlçesinde bir mermer ocağında göçük meydana geldi. İşçilerin göçükten önce meydana gelen küçük çaplı kaymaları görüp maden sahasını boşaltması ise olası bir faciayı önledi.

Göçük anı ise amatör kameralarca anbean kaydedildi. Göçükte ölen ya da yaralanan olmazken, 2 iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

PARTNERAslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca... Aslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca...
Faciadan dönüldü!Faciadan dönüldü!
Böyle kaza görülmedi!Böyle kaza görülmedi!
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Anahtar Kelimeler:
bursa mermer madeni göçük

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