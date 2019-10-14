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Mersin'de hırsızlık yapan şüpheliden ilginç savunma: Sevdiğim kızın yanına gidecektim

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 14.10.2019 17:46 | Son Güncelleme

Mersin'de "eşimi arayacağım" diyerek bir vatandaşın telefonu alıp kaçan şüpheli, polisin çalışması sonucu yakalandı. Daha öncede aynı suçtan yakalanıp adli kontrol şartıyla serbest kalan zanlı, adliyeye sevk edildiği sırada gazetecelerin, "neden hırsızlık yaptınız?" sorusuna, "Sevdiğim kız için. Sevdiğim kızı başkasına vermişler, yanına gidecektim. Çok seviyorum onu" şeklinde yanıt verdi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesinde yaşayan M.S, "Soba alacağım hanıma bir sorayım" diyerek kendisinden yardım isteyen bir kişiye telefonunu verdi. Şüpheli bir süre oyalandıktan sonra vatandaşın telefonunu alarak kaçtı. Olayın ardından polis merkezine giden M.S., şüpheliden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışma sonucunda şüphelinin E.P. olduğunu tespit eden polis, zanlıyı gizlendiği evde yakalayarak gözaltına aldı.

AYNI SUÇTAN BİR HAFTA ÖNCE ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBEST BIRAKILMIŞ

Zanlının emniyetteki incelemesinde, bir hafta önce yine benzer bir suça karıştığı ortaya çıktı. 2 Ekim tarihinde, "Mahalle muhtarını arayacağım" diyerek bir vatandaştan telefonunu alan E.P.'nin, yine olay yerinden kaçarak izini kaybettirdiği, polisin titiz çalışması sonucu 7 Ekim'de yakalanarak sevk edildiği mahkemece 'adli kontrol' şartıyla serbest kaldığı anlaşıldı.

SEVDİĞİ KIZIN YANINA GİTMEK İÇİN TELEFON ÇALMIŞ

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen E.P., gazetecilere ilginç bir savunma yaptı. Gazetecilerin "neden hırsızlık yaptınız" sorusuna şaşırtan bir cevap veren şüpheli, "Sevdiğim kız için. Sevdiğim kızı başkasına vermişler. Yanına gidecektim. Çok seviyorum onu" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
mersin hırsız

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