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Mersin'de metil alkol zehirlenmesi nedeniyle 5 kişi daha hastaneye kaldırıldı

recepdemircan recepdemircan
YAŞAM  | 03.07.2019 15:05 | Son Güncelleme

Mersin'de 1 haftada, 5 kişinin metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından aynı şikayetle gece 5 kişi daha hastanelere başvurdu. Son başvurularla birlikte 16 kişinin tedavi altında olduğu belirtildi.

Mersin'de metil alkol zehirlenmesi nedeniyle 5 kişi daha hastaneye kaldırıldı

Mersin'de, son 1 hafta içinde 21 kişi, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle başvurduğu Toros Devlet Hastanesi, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel hastanede tedaviye alınmış, 5'i tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

5 KİŞİ DAHA AYNI NEDENLERLE HASTANEYE KALDIRILDI

Tedaviye alınan 16 kişiden 5'i ise hastanelerden taburcu edilmişti. Kentte, gece saatlerinde, 5 kişi daha metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Toros Devlet Hastanesi ile Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerin ardından 5 kişi, yoğun bakım servislerinde tedaviye alındı. Son başvurularla birlikte toplam 16 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğu, bunlardan 10'unun yoğun bakımda tutulduğu belirtildi.

Öte yandan 16 kişi dışında tedavi gören, ismi öğrenilemeyen kişinin, şüpheli sıfatıyla gözaltındayken, rahatsızlanarak, hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nce metil alkol zehirlenmesinden ölümlere ilişkin soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Mersin'de 'metil alkol zehirlenmesi' şüphesiyle 5 kişi hayatını kaybettiMersin'de 'metil alkol zehirlenmesi' şüphesiyle 5 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
mersin metil alkol zehirlenmesi

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yakinda kaçak sigaradanda mefta olacak insanlar
dünyanın hiç bir yerinde insan sağlığı bu kadar ucuz değil malesef
içmeyin şu zıkkımı
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