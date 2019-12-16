Mersin'de öğrencilere ulaşım 1 lira olarak kalacak

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz’ın davetiyle gerçekleştirilen buluşmaya katılan Başkan Seçer, gençliğin bütün kurumların, bütün toplumların umudu olduğunu belirterek, "Bunlar belagatte, retorikte kaldı mı bir işe yaramıyor. Ama uygulamaya aldığınız zaman, gençliğin birikimini, enerjisini, arzusunu çalıştığınız alanda kullandığınız zaman neticeler pozitif anlamda çok iyi noktalara evrilebiliyor” dedi.

Kendisinin de hem bir siyasetçi olarak hem bir belediye başkanı olarak gençlerle çalışmayı tercih ettiğini kaydeden Seçer, “Belediyenin yeni kadrolarını takip etmenizi isterim. Özellikle bana yakın mesafede çalışan hem uygulamada hem de fiziki ortamda benimle beraber çalışan arkadaşlarımın yaş ortalamasına bakmanızı isterim. Gençleri tercih ediyorum. Kadınları tercih ediyorum” diye konuştu.

Kadın istihdamına önem verdiklerini, özellikle park ve bahçeler ile temizlik işlerini kadınlara teslim etmelerinin ardından belirgin bir başarı elde ettiklerini vurgulayan Seçer, “Çalışmak isteyen, çocuğuna, evine, ekonomisine katkı sunmak isteyen, dünya görüşü ne olursa olsun, giyimi, kuşamı, yaşam biçimi ne olursa olsun, kadının siyaseti olmaz mantığıyla herkesi işe alıyoruz. Yeter ki çalışmak istesin. Samimiyetle ihtiyacı olsun” ifadelerini kullandı.