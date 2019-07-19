Mynet Trend

Mersin'de silahlı kavgada öldürülen kişinin katıl zanlısından acı itiraf

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 19.07.2019 10:19 | Son Güncelleme

Mersin'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklanırken, 1’i adli kontrolle serbest bırakıldı. Emniyet çıkışı gazetecilerin 'Cinayetle suçlanıyorsun bir şey diyecek misin?' sorusuna 'Pişmanım' diyen bir zanlı, 'Ağladın mı?' sorusuna da 'Ağladım, zavallı çocuk üzgünüm ona' dedi.

Mersin'de silahlı kavgada öldürülen kişinin katıl zanlısından acı itiraf

Edinilen bilgiye göre olay, 17 Temmuz'da merkez Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede içki içen Kadir Ü. ile Yusuf M. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İki tarafın tanıdıklarının da dahil olduğu silahlı kavgada Yusuf M. (28) aldığı kurşunla hayatını kaybederken, 2 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Hayatını kaybeden Yusuf M'nin cesedi savcının incelemesinin ardından morga kaldırılırken, yaralılar da çeşitli hastanelere sevk edildi. Cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede geniş çaplı arama yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda silahı ateşleyen Kadir Ü.'yü Müftü Deresi kenarında tüfekle yakalayan ekipler, şahsı gözaltına aldı. Ekipler, olaya karışan M.Ü. ile C.E.'yi de gözaltına aldı.

ACI İTİRAF!

Bugün emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Kadir Ü. ve C.E. tutuklanırken, M.Ü. adli kontrolle serbest bırakıldı. Emniyet çıkışı gazetecilerin 'Cinayetle suçlanıyorsun bir şey diyecek misin?' sorusuna "Pişmanım" diyen Kadir Ü., 'Ağladın mı?' sorusuna da "Ağladım, zavallı çocuk üzgünüm ona" dedi. 'Neden oldu?' sorusuna "Olmayacak bir şey oldu" yanıtını veren Kadir Ü., "Bana hakaret etti. Alkollü iken saldırdılar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Topladığı çayı kamyona yüklemeye üşenince...Topladığı çayı kamyona yüklemeye üşenince...
Sinop'ta hayret verici görüntü! Halatla bağladılarSinop'ta hayret verici görüntü! Halatla bağladılar
Baba yüreği! Oğlu için gönüllü gittiBaba yüreği! Oğlu için gönüllü gitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mersin silahlı kavga

En Çok Okunan Trend Haberler

Uzungöl'de Iraklı grup ile gerginlik! 9 kişi sınır dışı edildi

Uzungöl'de Iraklı grup ile gerginlik! 9 kişi sınır dışı edildi

Burada evler 6 TL'ye satılıyor! Tek şart var, o da...

Burada evler 6 TL'ye satılıyor! Tek şart var, o da...

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Demet Akalın'a trafikte saldırı! "Kızım yanımdayken..."

Demet Akalın'a trafikte saldırı! "Kızım yanımdayken..."

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sinop'ta hayret verici görüntü! Halatla bağladılar

Sinop'ta hayret verici görüntü! Halatla bağladılar

Hakkari'ye oğlu için gönüllü gitti

Baba yüreği! Oğlu için gönüllü gitti

Bodrum'da 'bomba' paniği!

Tatil cennetinde panik! İlçe ayağa kalktı

Beyoğlu’nda erkek cesedi bulundu

Beyoğlu'nda şüpheli ölüm!

Rüyada ev almak ne demek? Rüyada ev almak ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada ev almak ne demek? Rüyada ev almak ile ilgili rüya tabirleri

Bursa'da patlayan televizyon yangın çıkardı! Mahsur kalan aileyi komşuları kurtardı

Gece yarısı büyük panik! Televizyon patladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.