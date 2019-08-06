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Mersin'de tanker devrildi, akan mazotu vatandaşlar götürdü

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GÜNDEM  | 06.08.2019 23:01 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan akaryakıt yüklü tanker devrildi. Tankerden sızan mazotu bidonlara dolduran vatandaşlar ilginç görüntü oluşturdu.

Mersin'de tanker devrildi, akan mazotu vatandaşlar götürdü

Mersin-Adana istikameti D-400 karayolunda seyir halinde olan A.Y.'nin kullandığı 33 B 7313 plakalı 8 ton mazot yüklü kamyon, Bağlarbaşı kavşağında önüne çıkan motosiklet sürücüsüne çarpmamak için manevra yapınca refüje çıkarak yan yattı.

VATANDAŞLAR DÖKÜLEN MAZOTU ELLERİNDEKİ BİDONLARA DOLDURDU

Kazada yola dökülen mazotun aktığını gören bazı vatandaşlar ellerine aldıkları bidonlarla akıp giden mazotu toplamaya çalıştı. Ellerindeki bidonlara mazotu dolduran vatandaşlar ilginç görüntülere neden oldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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