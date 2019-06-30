Mynet Trend

Mersin'de yılanların çiftleşme dansı görenleri şaşırttı

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 30.06.2019 10:36 | Son Güncelleme

Mersin'de 2 metre uzunluğundaki iki yılanın çiftleşme dansı, görenleri şaşırttı. Uzmanlar, vatandaşlardan yılanların çiftleşme döneminde hayvanlara zarar verilmemesini istedi.

Mersin'de yılanların çiftleşme dansı görenleri şaşırttı

Mersin'de merkez Yenişehir ilçesine bağlı Kocavilayet Mahallesi Gelincik Tepesi'nde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki 2 siyah yılan, birbirine ip gibi dolanarak uzun süre dans etti. Bu sırada bölgede bulunan bir kişi, bu anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

Diğer görüntü ise Tarsus ilçesinde çekildi. İlçenin yüksek kesimlerindeki yerleşim biriminde 2 yılan uzun süre birbirine dolanarak dans ettikten sonra ayrılarak gözden kayboldu.

826be1ab5b69ef680adfeff90605e3ff

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar, mevsimi nedeni ile yılanların bu dönemde çiftleştiğini dile getirerek, vatandaşlardan hayvanlara zarar vermemelerini istedi.

Kaynak: DHA


PARTNERYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuşYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuş
Pişkin sözler: Tövbe etmiştim ancak dayanamadımPişkin sözler: Tövbe etmiştim ancak dayanamadım
İstanbul'da kahreden olay! İstanbul'da kahreden olay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yılan mersin Tarsus yenişehir

En Çok Okunan Trend Haberler

Kritik uyarı az önce geldi! Şiddetli bekleniyor

Kritik uyarı az önce geldi! Şiddetli bekleniyor

İstanbul'da tehlikeli gerginlik! Polis, TOMA ile müdahale etti!

İstanbul'da tehlikeli gerginlik! Polis, TOMA ile müdahale etti!

Çok konuşulacak iddia! Eğer doğruysa Türk tarihi değişecek

Çok konuşulacak iddia! Eğer doğruysa Türk tarihi değişecek

O ilçede 3 yıl sonra yeniden görüldü! Koruma altında...

O ilçede 3 yıl sonra yeniden görüldü! Koruma altında...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Rizelilerin korkulu rüyası oldu! Tek umutları bu cihaz

Rizelilerin korkulu rüyası oldu! Tek umutları bu cihaz

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Meke Gölü'ndeki şaşırtan görüntü için açıklama geldi

Meke Gölü'ndeki şaşırtan görüntü için açıklama geldi

10 yıllık su hasreti böyle bitti!

10 yıllık su hasreti böyle bitti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye için korkutan açıklama: Sayısı ve şiddetinde artış bekleniyor

Türkiye için korkutan açıklama: Sayısı ve şiddetinde artış...

Hakkari’de çekirge istilası! Her şeyi tüketiyorlar

Her şeyi tüketiyorlar! 'Ne kadar iri ve tombullar'

Kars'ta şantiyeye inen ayı futbol topu ile oynadı

İlginç görüntüler! Şantiyeye inen ayı bakın ne yaptı?

Dolmuşta hırsızlık yaptı, 'Tövbe etmiştim ancak dayanamadım' dedi

Pişkin sözler: Tövbe etmiştim ancak dayanamadım

İstanbul'da kahreden olay! 2 çocuk boğuldu

İstanbul'da kahreden olay!

Adana'da kedileri besleyen genç kız darp edildi

Vicdansızlık! "Biri saçımdan, biri kolumdan tutarak..."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.