Mersin Devlet Opera ve Balesi "Arkeoloji Müzesi Konseri" verecek

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Arkeoloji Müzesi Konseri"ni sanatseverlerin beğenisine sunacak.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, MDOB sanatçılarının vereceği konser, 18 Kasım saat 14.00'te Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilecek.

Konserin anlatıcılığını Ayşin Alev Lal, piyano eşliğini Artem Reutov yapacak. Solist olarak Saliha Aktaş, Ceren Göğüş, Gülin Dönmez, Mahmut Uğur Nas, Serkan Sevinç ve Victoriia Medunka sahne alacak.



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