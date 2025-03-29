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  4. Mersin'in bayram şekeri: Cezerye gözde tatlı olmaya devam ediyor...

Mersin'in bayram şekeri: Cezerye gözde tatlı olmaya devam ediyor...

29.03.2025 12:24
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29.03.2025 12:24
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Mersin'in coğrafi işaretli geleneksel tatlılarından cezerye, Ramazan Bayramı'nda da sofraların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. 63 yıldır cezerye ve lokum üretimi yapan Ögün Yozgat, bayram öncesi talebin önemli ölçüde arttığını belirtti. Mersinlilerin en sevilen tatlarından olan cezerye, özellikle bayramlarda şekerlerin yanında ikram edilen özel bir lezzet olarak öne çıkıyor.

Mersin'in coğrafi işaretli geleneksel tatlılarından cezerye, Ramazan Bayramı'nda da ağızları tatlandıracak. 63 yıldır cezerye ve lokum üretimi yapan Ögün Yozgat, bayram öncesi talebin arttığını söyledi.

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BAYRAM ŞEKERLERİNİN YANINDA İKRAM EDİLİYOR

Mersinlilerin vazgeçilmez tatları arasında olan cezerye, genellikle bayram şekerlerinin yanında ikram ediliyor. Tarihi çok eskilere dayanan; havuç, fıstık ve Hindistan cevizinin karışımıyla ortaya çıkan cezerye, özellikle bayramlarda vatandaşların vazgeçilmez lezzeti olmaya devam ediyor.

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HAVUÇTAN ELDE EDİLEN BİR ÜRÜN

2003 yılında coğrafi işaret tescili alan cezerye, başka şehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi görüyor.63 yıldır cezerye ve lokum üretimi yapan Ögün Yozgat, bayram öncesi yoğunluğun arttığını söyledi. Kente gelen misafirlerin dönerken mutlaka cezerye götürdüklerini kaydeden Yozgat, “Cezerye tamamen doğal, havuçtan elde edilen bir ürün. Hem hafif hem de lezzetli bir tat. Bayram öncesi yoğunluk arttı. Vatandaşlar şeker ürünlerinin yanında, gelen misafirlere ikram etmek için lokum ile cezerye de alıyor” dedi.

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Diğer tatlı ürünlerine göre fiyatı daha uygun olan cezeryenin fıstıklısı 430, cevizlisi ve fındıklısı ise 339 TL’den müşteriye sunuluyor.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

Ramazan
'Bugün son iftara ne pişirsem?' diyenlere özel!'Bugün son iftara ne pişirsem?' diyenlere özel!
Bayram sofralarınız şenlensin...Bayram sofralarınız şenlensin...
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Mersin bayram şekeri
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