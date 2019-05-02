Mersin'in Erdemli ilçesinde ucuz soğana hücum! 5 ton 1 saatte bitti

Soğan üreticisi Burak Boyar, kamyonetine yüklediği 5 ton kuru soğanı ilçe merkezine getirdi ve 2 TL'den satışa sundu.
1 SAAT İÇİNDE TÜKENDİ
Bazı kişiler soğanı çuvalla satın alırken 5 ton soğan 1 saat içinde tükendi. Ucuz satış yaptığı için mutlu olduğunu dile getiren Boyar, "Vatandaş ucuz soğan yesin. Biz vatandaşı düşünüyoruz ve vatandaşımıza ucuz soğan satmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. (DHA)
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