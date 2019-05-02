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Mersin'in Erdemli ilçesinde ucuz soğana hücum! 5 ton 1 saatte bitti

okan.akin okan.akin
HABER  | 02.05.2019 17:39 | Son Güncelleme

Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir soğan üreticisi, 5 ton kuru soğanı 2 TL'den satışa sundu. Bazı kişiler soğanı çuvalla satın alırken 5 ton soğan 1 saat içinde tükendi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde ucuz soğana hücum! 5 ton 1 saatte bitti

Soğan üreticisi Burak Boyar, kamyonetine yüklediği 5 ton kuru soğanı ilçe merkezine getirdi ve 2 TL'den satışa sundu.

1 SAAT İÇİNDE TÜKENDİ

Bazı kişiler soğanı çuvalla satın alırken 5 ton soğan 1 saat içinde tükendi. Ucuz satış yaptığı için mutlu olduğunu dile getiren Boyar, "Vatandaş ucuz soğan yesin. Biz vatandaşı düşünüyoruz ve vatandaşımıza ucuz soğan satmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. (DHA)

sogan

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Soğan mersin ucuz soğan kuru soğan

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
HARBİDEN BU KİŞİ NERDEN ALDI 2 TL BUNU NASIL SATTI YA ONU MARKETLERE TOPTAN SATARDI 3BTLDEN HAYRET PAZARDA. BİRDE BU KADAR ZAHMETE. KAPILMADI. HAYRET. YEMŞN EDERŞM HELAL OLSUN
yav he he zamanı şimdi yarın 75 kuruş
Albayrak Ekonomi değerlendirmesi yaparken burası çok önemli burası çok önemli diyene kadar üretim de çiftçinin durumunu ela alsa belki asıl önemli mevzunun ne olduğunu kendiside anlayacak..
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