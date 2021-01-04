Mersin Kızkalesi nerede? Kızkalesi hakkında bilgi, yol tarifi, giriş ücreti

Mersin gezilecek yerler listesinin göz bebeği Kızkalesi. Şehrin turizm açısından bu denli önemli olmasına en büyük katkı sağlayan yerlerden birisi. Yazıda Mersin Kızkalesi nerede, hakkında bilgi, efsanesi, giriş ücreti gibi konularda detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.
Kızkalesi, Mersin ilinde bulunuyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde olan kale, adını da verdiği mahalle sahilindeki küçük bir adacığın üzerinde kurulmuş. Kıyıya uzaklığı yaklaşık 600 metre.
Kızkalesi - Mersin arası 60 km
Kızkalesi - Erdemli arası 21 km
Mersin Kızkalesi yol tarifi için buraya tıklayın.
Kızkalesi, tarih içinde Selevkoslar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Ermeniler, Fransızların (Kıbrıs Krallığı), Karamanlılar ve Osmanlılar’ın hakimiyetinde olmuş. Yapılan araştırmalar buraya ilk yerleşimin MÖ. 4. yüzyıla ait olduğunu gösteriyor. Ünlü tarihçi Herodot, bu şehri Georges adında Kıbrıslı bir prensin kurduğunu söylemiş.
Kızkalesi'nde bulunan bir yazıttan kalenin 1199 yılında I. Leon tarafından yaptırılmış olduğu öğrenilmiş. 1361’de Kıbrıs Krallığı tarafından zapt edilen kale hakkında Strabon, Roma Dönemi’nde korsanların kaleyi barınak olarak kullandıklarından bahseder.
Kızkalesi'nin tarihi adı Korykos.
Kız Kalesi, sekiz kuleyle korunmuş. Kalenin dış çevre uzunluğu 192 metre. Mersin Kızkalesi’nde eski dönemlerden kalma kiliseler bulunuyor. Su kuyuları ve sarnıçların yanında, Lemas çayından su kemerleri ile getirilen sular, Kızkalesi’nin su ihtiyacını karşılıyormuş. Büyük kiliseye giden taş döşeli kutsal yolda, yol boyunca dizilmiş irili ufaklı lahitler bulunuyor.
Mersin Kızkalesi'nin içinde bulunduğu aynı isimdeki kasaba bir tatil bölgesi. Kızkalesi otellerinde konaklayabilir, plajında yüzebilirsiniz.
O zaman ki adıyla Korykos’a hakim olan bir kral varmış. Bu kralın en büyük isteklerinden biri de bir kız çocuğunun olmasıymış. Bu sebeple kral gece gündüz tanrıya yalvarırmış. Duaları kabul olan kralın nihayet bir kız çocuğu olmuş. Zaman içinde büyüyen kralın kızı öyle güzel öyle yardımsevermiş ki etrafındaki herkes onu çok severmiş.
Bir gün Korykos’a gelen bir falcı, kralın emriyle saraya getirilmiş. Kral falcıdan kızının geleceği hakkında yorum yapmasını istemiş. Kızın eline bakan falcı bir anda irkilmiş. Kızı bir yılanın sokacağını ve bu kaderi hiçbir şeyin değiştiremeyeceğini söylemiş.
Bu olaydan sonra kral derin düşüncelere dalmış ve kızını bu gelecekten korumak için sahile yakın bir kale yaptırmaya karar vermiş. Kızını da bu kaleye yerleştirmiş.
Kalede yaşayan ve karaya hiç ayak basmayan kız, saraydan gönderilen yemekleri yiyormuş. Bir gün kaleye bir üzüm sepeti gönderilmiş. Sepetin içinden çıkan yılan kızı sokarak ölümüne sebep olmuş. Bu hikaye Kızkalesi'ni daha da gizemli hale getiriyor.
Kızkalesi'ne giriş ücreti 10TL. Ziyaret saatleri;
Yaz Dönemi
1 Nisan - 1 Ekim
Açılış Saati: 10:00
Kapanış Saati: 17:00
Kış Dönemi
1 Ekim - 1 Nisan
Açılış Saati: 08:30
Kapanış Saati: 17:00
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