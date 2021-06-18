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Mersin Ticaret Borsası

18.06.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paketli bulgurun kilogramı en yüksek 3,95 liradan satıldı.

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında paketli bulgurun kilogramı en yüksek 3,95 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Buğday (ekmeklik)Kg2,952,95Bulgur (paketli)Kg2,853,95KayısıKg4,004,00Nohut (naturel)Kg6,026,25İrmik unuKg1,961,96

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