YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsası

08.07.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paketli pirincin kilogramı en yüksek 7,74 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında paketli pirincin kilogramı en yüksek 7,74 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Pirinç (paketli)Kg7,407,74Buğday (makarnalık)Kg2,903,10Bulgur (paketli)Kg3,473,47MakarnaKg4,004,00Fasulye (natürel)Kg8,058,20

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren anlar! Rus savaş uçakları havalandı haberi, basın toplantısını yarıda kestiŞaşkına çeviren anlar! Rus savaş uçakları havalandı haberi, basın toplantısını yarıda kesti
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltıMersin'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Mersin Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cuma

İmsak
03:41
Sabah
05:23
Öğle
12:52
İkindi
16:42
Akşam
20:10
Yatsı
21:45

Mersin Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Cuma

Hekimoğlu Eczanesi
Akdeniz
Hekimoğlu Eczanesi
Akdeniz
Hekimoğlu Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı

Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ankara'da kızı ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne intihar girişiminde bulundu

Ankara'da kızı ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne intihar girişiminde bulundu

Dacia'dan temmuz ayı fırsatı

Dacia'dan temmuz ayı fırsatı

Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 2 kez müebbet istemi

Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 2 kez müebbet istemi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.