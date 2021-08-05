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Mersin Ticaret Borsası

05.08.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşil mercimeğin kilogramı 8,75 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı 8,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Yeşil mercimekKg8,758,75Nohut (paketli)Kg6,9015,20Barbunya (paketli)Kg12,9317,08Fasulye (paketli)Kg9,4015,40Bulgur (paketli)Kg3,4711,50

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