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Mersin Ticaret Borsası

27.04.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Ticaret Borsası

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında aşurelik buğdayın kilogramı en yüksek 9,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Buğday (aşurelik) Kg7,769,20Pirinç (paketli) Kg9,7018,10Greyfurt Kg1,0010,80PortakalKg1,008,50ElmaKg1,7110,16

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