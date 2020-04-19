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Mersin’de LGS’ye hazırlanan öğrenciler için uzaktan eğitim modülü

MERSİN HABERLERİ  | 19.04.2020 13:54 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için uyguladığı uzaktan eğitim sistemini, Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlanan ancak salgın nedeniyle okullarından uzak kalan, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayan ortaokul 8.

Mersin’de LGS’ye hazırlanan öğrenciler için uzaktan eğitim modülü

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için uyguladığı uzaktan eğitim sistemini, Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlanan ancak salgın nedeniyle okullarından uzak kalan, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayan ortaokul 8. sınıf öğrencileri için de uygulayacak.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüs salgını nedeniyle okulların tatil edilmesi, sosyal mesafe tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı dikkate alınarak, evden çıkamayan öğrencilerin LGS’ye hazırlık sürecinde onlara destek olmak için uzaktan eğitim modülü geliştirildi. Eğitim modülü ve ders programı, eğitim müfredatları ve sınava hazırlık konusunda uzman eğitimciler tarafından hazırlandı.
Öğrencilere kullanıcı şifresi ve ders programı verilecek
Uzaktan eğitim modülüne evinde tablet ya da bilgisayar bulunan öğrenciler, kendilerine verilecek bir şifre ile giriş yaparak kullanacak ve sınava hazırlıklarını bu modül üzerinden yürütecek. Proje kapsamında ayrıca öğrencilere ders programı da hazırlanacak ve okuldan uzak olan öğrencilerin ders çalışma disiplininden kopmadan sınava hazırlanmasına destek verilecek. Ücretsiz olarak hizmet verecek LGS’ye hazırlık uzaktan eğitim modülünden, sınava hazırlanan her ortaokul öğrencisi başvurması halinde faydalanabilecek.
“Üniversiteye hazırlık süreci kesintiye uğramadı”
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Ozan Soydan, “Müdürlüğümüze bağlı 8 ilçede dershanelerimiz var. Korona virüs salgını sebebiyle şu an olağanüstü bir hal içerisindeyiz. Tüm öğretmenlerimiz şu an Instagram üzerinden canlı ders anlatıyor ve tüm öğrencilerimize ulaşıyor. Aynı zamanda uzaktan eğitim sistemimiz var. Bu sistem modülümüzle tüm öğrencilerimize hizmet veriyoruz” dedi.
“LGS’ye hazırlanan öğrencilerimizi unutmuyoruz”
Mersin il merkezi ve ilçelerde 40 bin civarında öğrencinin LGS’ye hazırlandığını saptadıklarını ifade eden Soydan, “Bizler Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize eğitim verirken Liselere Geçiş Sınavı’na hazırlanan öğrencilerimizi de unutmuyoruz. Onların da yanında olmak istiyoruz. Bununla ilgili bir çalışma yaptık. Planlamamızı yaptık. O öğrencilerimiz için de uzaktan eğitim modülünü evlerine getireceğiz. Kendileri için bir ders programı ve modüle girebilmeleri için şifre hazırladık” diye konuştu.
“Ortaokula giden ve sınava hazırlanan her öğrenci faydalanabilir”
Ortaokula giden ve sınava hazırlanan her öğrencinin bu hizmetten ücretsiz olarak faydalanacağını, velilerin 8 ilçedeki Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri’ne başvurarak çocuklarını kaydettirebileceğini ifade eden Soydan, “Sosyal belediyecilik kapsamında tüm vatandaşlarımıza hizmet vermek istiyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi eğitime çok önem veren bir belediye. Mağduriyetlerin giderilmesi için bu hizmeti vermek istiyoruz. 7 Haziran 2020 tarihi LGS tarihi olarak MEB tarafından kesinleştirildi. 7 Haziran tarihine kadar LGS’ye hazırlanan tüm öğrencilerimiz bu uzaktan eğitim sistemimizden faydalanacaktır” ifadelerini kullandı.

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