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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

25.01.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu sattıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kimlik bilgileri tespit edilen zanlılar F.Ç, M.E, İ.E, A.Y. ve B.R.B, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Aramalarda, bir miktar uyuşturucu ve sentetik ecza maddesi ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.

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Gözaltı Mersin Tarsus

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