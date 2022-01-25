Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu sattıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kimlik bilgileri tespit edilen zanlılar F.Ç, M.E, İ.E, A.Y. ve B.R.B, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Aramalarda, bir miktar uyuşturucu ve sentetik ecza maddesi ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.



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