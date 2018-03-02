Mert Fırat, Gökçe Bahadır ile set aşkı iddialarına noktayı koydu

‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisinin başrol oyuncuları Gökçe Bahadır (Oya) ile Mert Fırat’ın (Serhan) sette yakınlaştığı iddia edilmişti.

İki oyuncunun bu yüzden sevgilileriyle ayrıldığı öne sürülmüştü.

YENİ TANIŞMADIĞIMIZ İÇİN...

Vatan'ın haberine göre; Mert Fırat söylentilere nokta koydu: “Sette bir tane karavan var. 8 kişi aynı karavanda vakit geçiriyoruz. Yeni tanışmadığımız için oldukça keyifli bir ortamda çalışıyoruz. Çıkan haberlere gelince, öyle bir şey yok.”

GÖKÇE BAHADIR'DAN FLAŞ HAMLE

Aşk iddiaları karşısında sessizliğini koruyan Gökçe Bahadır’dan sürpriz bir hamle geldi. Çıkan haberlerden rahatsız olan Bahadır, Mert Fırat’ı sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı.

İddialara göre; Bahadır'la aynı dizide rol alan Fırat'ın güzel oyuncuyla yakınlaştığı iddiası Hande Doğandemir'i çileden çıkarmıştı.

Aşkının rol arkadaşıyla yakınlaştığı duyumunu alan Hande Doğandemir, iddiaya göre ilişkiye nokta koydu. Geçtiğimiz aylarda adı Yiğit Özşener'le anılan Hande Doğandemir'in girdiği kıskançlık krizi Mert Fırat'la yollarının ayrılmasına neden olmuştu.

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