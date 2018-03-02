MAGAZİN

Mert Fırat, Gökçe Bahadır ile set aşkı iddialarına noktayı koydu

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.03.2018 11:20 | Son Güncelleme

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin setinde Gökçe Bahadır ile aşk yaşamaya başladıkları iddia edilen Mert Fırat dedikodulara yanıt verdi

Mert Fırat, Gökçe Bahadır ile set aşkı iddialarına noktayı koydu

‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisinin başrol oyuncuları Gökçe Bahadır (Oya) ile Mert Fırat’ın (Serhan) sette yakınlaştığı iddia edilmişti.

İki oyuncunun bu yüzden sevgilileriyle ayrıldığı öne sürülmüştü.

YENİ TANIŞMADIĞIMIZ İÇİN...

Vatan'ın haberine göre; Mert Fırat söylentilere nokta koydu: “Sette bir tane karavan var. 8 kişi aynı karavanda vakit geçiriyoruz. Yeni tanışmadığımız için oldukça keyifli bir ortamda çalışıyoruz. Çıkan haberlere gelince, öyle bir şey yok.”

GÖKÇE BAHADIR'DAN FLAŞ HAMLE

Aşk iddiaları karşısında sessizliğini koruyan Gökçe Bahadır’dan sürpriz bir hamle geldi. Çıkan haberlerden rahatsız olan Bahadır, Mert Fırat’ı sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı.

İddialara göre; Bahadır'la aynı dizide rol alan Fırat'ın güzel oyuncuyla yakınlaştığı iddiası Hande Doğandemir'i çileden çıkarmıştı.

Aşkının rol arkadaşıyla yakınlaştığı duyumunu alan Hande Doğandemir, iddiaya göre ilişkiye nokta koydu. Geçtiğimiz aylarda adı Yiğit Özşener'le anılan Hande Doğandemir'in girdiği kıskançlık krizi Mert Fırat'la yollarının ayrılmasına neden olmuştu.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mert Fırat gökçe bahadır

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

Türkiye genelinde operasyon! İstanbul'da 39 ilçe didik didik aranıyor

Türkiye genelinde operasyon! İstanbul'da 39 ilçe didik didik aranıyor

8 askerimiz nasıl şehit oldu? Gündem yaratacak açıklama Ağar'dan geldi!

8 askerimiz nasıl şehit oldu? Gündem yaratacak açıklama Ağar'dan geldi!

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

ABD'de son dakika gelişmesi! Sığınaklara girin çağrısı

ABD'de son dakika gelişmesi! Sığınaklara girin çağrısı

Mert Fırat, Gökçe Bahadır ile set aşkı iddialarına noktayı koydu

Mert Fırat, Gökçe Bahadır ile set aşkı iddialarına noktayı koydu

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Çok yakışıyorlar ya evlensinler bence ❤
Diğer Haberler
Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe’nin yolu yeniden kesişti

Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe’nin yolu yeniden kesişti

Puhu Tv’den yeni yasaya hazırlık: ‘Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor!

Puhu Tv’den yeni yasaya hazırlık: ‘Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor!

Demet Özdemir ve Furkan Palalı yeniden beraber!

Demet Özdemir ve Furkan Palalı yeniden beraber!

Hülya Avşar'dan Mehmet Aslantuğ'a: Ben seni nasıl kaçırmışım

Hülya Avşar'dan Mehmet Aslantuğ'a: Ben seni nasıl kaçırmışım

Bülent Ersoy konserlerini sözlerini bu sözlerle erteledi

Bülent Ersoy konserlerini sözlerini bu sözlerle erteledi

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.