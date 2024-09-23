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  4. Mert Hakan Ali Koç'u bile bıktırdı! Galatasaray derbisi sonrası yönetim özel olarak görüştü

Mert Hakan Ali Koç'u bile bıktırdı! Galatasaray derbisi sonrası yönetim özel olarak görüştü

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.09.2024 13:58
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Derbide sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de karşılaşmanın ardından sahada yapılan kutlamaya öfkelenen Mert Hakan Yandaş, Abdülkerim Bardakçı ile tartışma yaşadı. Karşılaşmanın ardından yönetim Mert Hakan Yandaş ile özel olarak görüştüğü öğrenildi. İşte detaylar...

Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 3-1 mağlup olurken bu sonuçla Sarı-Lacivertliler'in 32 maçlık yenilmezlik serisi bitti.

MERT HAKAN YİNE ÖFKELENDİ

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Karşılaşmanın ardından Galatasaraylı futbolcular 3-1'lik derbi zaferini taraftarlarıyla birlikte kutladı. Bu sırada çok öfkelenen Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'ın savunmacısı Abdülkerim'le tartışma yaşadı. Deneyimli oyuncu ayrıca sarı-kırmızılı oyuncuların hemen ardından içeri girmek istedi, ancak takım arkadaşları buna müsaade etmedi.

KULÜBEDE KART GÖRDÜ

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Bu arada sarı-lacivertli oyuncu derbinin 26. dakikasında hakeme itirazdan yedek kulübesinde sarı kart gördü.

YÖNETİM ÖZEL OLARAK GÖRÜŞTÜ

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Fanatik'te yer alan habere göre Arkadaşlarının engel olduğu tecrübeli futbolcu ile yönetim özel olarak görüşürken sakin olması konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi.

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Süper Lig Mert Hakan Yandaş Derbi son dakika galatasaray
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