Mert Hakan Ali Koç'u bile bıktırdı! Galatasaray derbisi sonrası yönetim özel olarak görüştü

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 3-1 mağlup olurken bu sonuçla Sarı-Lacivertliler'in 32 maçlık yenilmezlik serisi bitti.

MERT HAKAN YİNE ÖFKELENDİ

Karşılaşmanın ardından Galatasaraylı futbolcular 3-1'lik derbi zaferini taraftarlarıyla birlikte kutladı. Bu sırada çok öfkelenen Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'ın savunmacısı Abdülkerim'le tartışma yaşadı. Deneyimli oyuncu ayrıca sarı-kırmızılı oyuncuların hemen ardından içeri girmek istedi, ancak takım arkadaşları buna müsaade etmedi.

KULÜBEDE KART GÖRDÜ

Bu arada sarı-lacivertli oyuncu derbinin 26. dakikasında hakeme itirazdan yedek kulübesinde sarı kart gördü.

YÖNETİM ÖZEL OLARAK GÖRÜŞTÜ

Fanatik'te yer alan habere göre Arkadaşlarının engel olduğu tecrübeli futbolcu ile yönetim özel olarak görüşürken sakin olması konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi.