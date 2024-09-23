Mert Hakan Ali Koç'u bile bıktırdı! Galatasaray derbisi sonrası yönetim özel olarak görüştü

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 3-1 mağlup olurken bu sonuçla Sarı-Lacivertliler'in 32 maçlık yenilmezlik serisi bitti.
Karşılaşmanın ardından Galatasaraylı futbolcular 3-1'lik derbi zaferini taraftarlarıyla birlikte kutladı. Bu sırada çok öfkelenen Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'ın savunmacısı Abdülkerim'le tartışma yaşadı. Deneyimli oyuncu ayrıca sarı-kırmızılı oyuncuların hemen ardından içeri girmek istedi, ancak takım arkadaşları buna müsaade etmedi.
Bu arada sarı-lacivertli oyuncu derbinin 26. dakikasında hakeme itirazdan yedek kulübesinde sarı kart gördü.
Fanatik'te yer alan habere göre Arkadaşlarının engel olduğu tecrübeli futbolcu ile yönetim özel olarak görüşürken sakin olması konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi.