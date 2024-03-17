Mert Hakan Yandaş'ı gölgesi gibi takip ediyor! 'Kim bu gizemli adam?' Derbide de sahadaydı

Süper Lig'in 30. haftası Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan dev bir maça sahne oldu. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip mücadelede Sarı-Lacivertliler'in başarılı isimlerinden Mert Hakan Yandaş geçtiğimiz hafta oynanan Pendikspor mücadelesinde sakatlanırken bu karşılaşmada kafileye dahil edilmemişti.
Bordo-mavililerin sahasında oynanan karşılaşma öncesi atmosferi solumak adına çimlere çıkan Mert Hakan Yandaş, tribünlerin tepkisini çekerken 29 yaşındaki yıldızın yanındaki isim merak konusu oldu.
Başarılı oyuncunun her anında yanında olan ve onu adeta gölgesi gibi takip eden isim sosyal medyada merak konusu olurken "Mert Hakan koruma mı tuttu?" soruları sorulmaya başlandı.