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Mert Hakan Yandaş'ı gölgesi gibi takip ediyor! 'Kim bu gizemli adam?' Derbide de sahadaydı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.03.2024 20:59
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Yaşadığı sakatlık nedeniyle Trabzonspor maçı kafilesine dahil edilmeyen Mert Hakan Yandaş, sakatlığına rağmen Trabzon'a gelirken maç öncesi çimlere çıkmayı da ihmal etmedi. Başarılı oyuncu karşılaşma öncesi atmosferi koklarken yanındaki isim merak konusu oldu. İşte detaylar...

Mert Hakan Yandaş'ı gölgesi gibi takip ediyor! 'Kim bu gizemli adam?' Derbide de sahadaydı
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in 30. haftası Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan dev bir maça sahne oldu. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip mücadelede Sarı-Lacivertliler'in başarılı isimlerinden Mert Hakan Yandaş geçtiğimiz hafta oynanan Pendikspor mücadelesinde sakatlanırken bu karşılaşmada kafileye dahil edilmemişti.

YANINDAKİ İSİM MERAK KONUSU OLDU

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Bordo-mavililerin sahasında oynanan karşılaşma öncesi atmosferi solumak adına çimlere çıkan Mert Hakan Yandaş, tribünlerin tepkisini çekerken 29 yaşındaki yıldızın yanındaki isim merak konusu oldu.

GÖLGESİ GİBİ TAKİP EDİYOR

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Başarılı oyuncunun her anında yanında olan ve onu adeta gölgesi gibi takip eden isim sosyal medyada merak konusu olurken "Mert Hakan koruma mı tuttu?" soruları sorulmaya başlandı.

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