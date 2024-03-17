Mert Hakan Yandaş'ı gölgesi gibi takip ediyor! 'Kim bu gizemli adam?' Derbide de sahadaydı

Süper Lig'in 30. haftası Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan dev bir maça sahne oldu. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip mücadelede Sarı-Lacivertliler'in başarılı isimlerinden Mert Hakan Yandaş geçtiğimiz hafta oynanan Pendikspor mücadelesinde sakatlanırken bu karşılaşmada kafileye dahil edilmemişti.

YANINDAKİ İSİM MERAK KONUSU OLDU

Bordo-mavililerin sahasında oynanan karşılaşma öncesi atmosferi solumak adına çimlere çıkan Mert Hakan Yandaş, tribünlerin tepkisini çekerken 29 yaşındaki yıldızın yanındaki isim merak konusu oldu.

GÖLGESİ GİBİ TAKİP EDİYOR

Başarılı oyuncunun her anında yanında olan ve onu adeta gölgesi gibi takip eden isim sosyal medyada merak konusu olurken "Mert Hakan koruma mı tuttu?" soruları sorulmaya başlandı.





