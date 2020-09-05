Mert Hakan Yandaş'ın tedavisine başlandı

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, sakatlığı dolayısıyla dün A Milli Takım kadrosundan çıkartılmıştı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Yandaş'ın tedavisine başlandığı belirtildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, milli takımda sakatlık yaşayan Mert Hakan'ın durumuna ilişkin "Her iki taraf adduktor (kasık) tendonlarında tendinit bulguları var" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Mert Hakan'ın tedavisine başlandığı aktarıldı.
(AA)
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