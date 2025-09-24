Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe başkanlık seçiminde oy kullanması ile ilgili flaş açıklama! Yüksek Divan Kurulu üyesi Murat Aşık açıkladı...

Fenerbahçe’de Ali Koç ile Sadettin Saran arasında gerçekleşen seçimde futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın oy kullanması kulüp tüzüğüne aykırı olmasından dolayı gündem olmuştu. Yandaş’ın o günden beri sessiz kalması eleştirilirken, ilk açıklaması gündem oldu.

VOLKAN DEMİREL VE GÖKHAN GÖNÜL ÖRNEĞİ…

Fenerbahçe’nin eski başkanlarından Metin Aşık'ın oğlu ve Yüksek Divan Kurulu Üyesi Murat Aşık konuya dair açıklık getirdi. Aşık, ‘‘Ben, Mert Hakan’a neden oy kullandığını sordum. ‘Bana SMS geldi, sonra baktım, oynadıkları dönemde Volkan Demirel ve Gökhan Gönül de kullanmış; onları görünce ben de kullandım,’ dedi.’’ diye söyledi.

İZAHAT İSTENMİŞTİ!

Yağız Sabuncuoğlu'nun geçtiğimiz gümlerde yaptığı haberde; Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Mert Hakan Yandaş'ın genel kurula nasıl alındığıyla ilgili görevliler ile Yönetim Kurulu'dan izahat istedi ve olayı araştırmaya başladı.

İLGİLİ TÜZÜK YASAKLADI!

Fenerbahçe Kulübü Tüzüğü'nün ilgili maddesi 15/6'da, "Fenerbahçe'nin aktif olarak faaliyet gösterdiği spor dallarında, amatör/ profesyonel olarak yarışma/ müsabakalara katılan, aktif spor yaşamı içerisinde olan üye; Kulüpte seçme ve seçilme hakkını kullanamayacaktır." ibarelerinin yer aldığı ortaya çıktı.