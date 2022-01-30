Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu olayı nedir? Nisa ile Ogeday, Sude'ye Mert hakkında ne dedi? Mert ile Sude sevgili mi?

Survivor'da Evrim Nisa için "Bu kızın sevgililerine anlam veremiyorum" demiş ve Nisa'nın "Bana laf atmasan olmazdı Evrim" sözleri üzerine Nisa ve Ogeday'ın sevgili oldukları sosyal medyada oldukça konuşulmuştu. Survivor'un 30 Ocak akşamında yayınlanan yeni bölümünde Nisa ve Ogeday, Mert ve Sude hakkında bombayı patlattı. Sude'yi üzen sözlere karşılık Mert, Nisa ile Ogeday'ı dedikodu yapmakla itham etti. Peki Mert, Nisa, Ogeday ve Sude arasında neler oldu? Sosyal medya çalkalandı!

NİSA İLE OGEDAY, SUDE'YE MERT HAKKINDA NE DEDİ?

Ogeday ve Mert'in konuşması, Nisa'nın ve diğer takım arkadaşların gelmesiyle alevlendi. Ogeday, Mert'i güvenilir bulmadığını Sude'ye söylediğini ve ortada yanlış varsa bunu ortaya çıkarması gerektiğini üstüne basa basa söyledi. Mert ise Ogeday'a, kendisini ne kadar tanıdığını ve bu yorumları yaptığını söyledi. Mert ile Ogeday arasındaki tartışma devam ederken Nisa geldi ve tartışmaya dahil oldu. Nisa'nın dedikodu yaydığını söyleyen Mert röportajda, "Nisa ve Ogeday, Sude ve beni hoş olmayan durumlara düşürdüler" dedi.

Nisa'nın olayı diretmesi üzerine Mert Nisa'ya, "Senin her olduğun yerde bir şey çıkıyor farkında mısın? Kaos çıkıyor" dedi. Konuya dahil olan Aycan Nisa'ya, "Ogeday ve sen ayıp ettiniz" dedi. Bunun üzerine Nisa ise, "Ben gözümün önünde gördüm Aycan" cevabını verdi. Özel hayatın gündeme gelmemesini isteyen Mert, Survivor'un yarışma programı olduğunu söyleyince Nisa, "O zaman özel hayatını buraya getirmeyeceksin" dedi. Bunun üzerine Mert ise, Nisa'nın 2020'den beri kendisine Survivor'da özel hayat yarattığını söyledi.

"BEN MERT'E ÇOK DEĞER VERİYORUM"

Röportajda Nisa, Mert hakkında birilerini parmağında oynattığını belirtti. Tüm bunlar yaşanırken Sude her şeyi duyduğunu ama tartışma bölgesine gelemediğini söyledi. Nisa, Evrim ve Yağmur'la konuşan Sude ağlayarak, "Ben Mert'e çok değer veriyorum ama neyin içinde olduğumu bilmiyorum" dedi. Konuyla ilgili konseyde ne konuşulacağı ise merakla bekleniyor.

SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI

Tartışma üstü kapalı olarak yapılsa da sosyal medyada konuyla alakalı birçok yorum yapıldı. Bunun üzerine seyircilerin aklına Mert'in sevgilisi olduğu ve aynı zamanda Sude ile de aşk yaşadığı düşüncesi geldi. Sosyal medyada bu düşünceye ilişkin birçok kullanıcı tarafından paylaşım yapıldı.



