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Mert Öcal 1 milyon TL'lik arabasıyla dikkat çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2020 15:27 | Son Güncelleme

'Survivor 2020' yarışmasında yarıştıktan sonra dikkatleri üstüne çeken Mert Öcal, önceki gün yeni aldığı son model lüks arabasıyla görüntülendi. Öcal'ın arabasının fiyatı ağızları açık bıraktı.

Mert Öcal 1 milyon TL'lik arabasıyla dikkat çekti

'Survivor 2020' yarışmasında sergilediği performansla adından söz ettiren Mert Öcal, yeni aldığı arabası ile objektiflere takıldı. Bir mekanda yemek yiyen 38 yaşındaki oyuncu, yemek sonrası mağazaları gezerek sezonluk ürünleri inceledi.

Mert Öcal, bayram tatili için Çeşme ve Bodrum'a tatile gideceğini söyledi. Hayranları tarafından yoğun ilgiyle karşılaşan ünlü oyuncu, fotoğraf isteklerini kırmadı.

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Mert Öcal'ın, 2020 model BMW marka arabasının değerinin yaklaşık 1 milyon TL olduğu öğrenildi.

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