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Mertcan Çam'dan Fikret Orman'a cevap: Beşiktaş ile bir şey imzalamadım ki feshetsinler

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.07.2018 14:03 | Son Güncelleme

Mertcan Çam'dan Fikret Orman'a cevap! Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın 'Şartlara uymadığı için anlaşmasını feshettik dediği Mertcan Çam suskunluğunu bozdu. Mertcan Çam, "Ben Beşiktaş ile bir şey imzalamadım ki feshetsinler" dedi

Mertcan Çam'dan Fikret Orman'a cevap: Beşiktaş ile bir şey imzalamadım ki feshetsinler

Beşiktaş'ın Trabzonspor'dan geçtiğimiz sezon transfer ettiği belirtilen Mertcan Çam konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın "Mertcan Çam ile yaptığımız anlaşmayı feshettik. Anlaşma şartlarına uymadığı için böyle bir karar aldık" sözlerine Mertcan Çam'dan cevap geldi.

Kişisel Instagram hesabından açıklama yapan Mertcan Çam, "Acaba beni hiç gördüler mi, saçlarım ne renk? Ben Beşiktaş ile bir şey imzalamadım ki feshetsinler" ifadeleriyle Fikret Orman'ı yalanladı.

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Anahtar Kelimeler:
Mertcan Çam Beşiktaş fikret orman

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