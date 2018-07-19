Mertcan Çam'dan Fikret Orman'a cevap: Beşiktaş ile bir şey imzalamadım ki feshetsinler

Beşiktaş'ın Trabzonspor'dan geçtiğimiz sezon transfer ettiği belirtilen Mertcan Çam konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın "Mertcan Çam ile yaptığımız anlaşmayı feshettik. Anlaşma şartlarına uymadığı için böyle bir karar aldık" sözlerine Mertcan Çam'dan cevap geldi.
Kişisel Instagram hesabından açıklama yapan Mertcan Çam, "Acaba beni hiç gördüler mi, saçlarım ne renk? Ben Beşiktaş ile bir şey imzalamadım ki feshetsinler" ifadeleriyle Fikret Orman'ı yalanladı.
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