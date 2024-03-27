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Mertens'ten emeklilik ve Fenerbahçe açıklaması! ''Onların bu durumda olması çok hoşuma gidiyor''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.03.2024 17:32
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Galatasaray'ın 36 yaşındaki yıldız oyuncusu Mertens, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklamıştı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Belçikalı oyuncunun aldığı bu karar sonrası yeni açıklama geldi ve herkes ters köşe oldu.

Mertens'ten emeklilik ve Fenerbahçe açıklaması! ''Onların bu durumda olması çok hoşuma gidiyor''

Galatasaray'ın 36 yaşındaki Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, sezon sonu futbolu resmen bırakacağını ifade etmişti. Bu açıklamadan haftalar geçmesinin ardından Mertens'ten yeni açıklamalar geldi.

"FUTBOLU BIRAKMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM" DEMİŞTİ...

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Mertens yaptığı açıklamada, "Bu kariyerimin son sezonu mu olacak? Evet sanırım öyle. Geleceğin ne getireceğini bilemezsiniz ama... ben de çok heyecanlıyım. Görünen o ki kariyerimi Galatasaray'da sonlandıracağım. Garip gelecek belki ama futbolu bırakmak için sabırsızlanıyorum." demişti.

"SANIRIM 1 YIL DAHA DEVAM EDECEĞİM"

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Aldığı karardan vazgeçmek üzere olduğunu ifade eden Mertens, "Açıkçası bırakacak mıyım çok bilmiyorum. Son aylarda çok fazla düşünüyorum. Kesin kararı veremedim. Sanırım 1 yıl daha devam edeceğim çünkü keyif alıyorum ve sürekli oynuyorum. Neden olmasın? Bir sene daha devam edeceğim gibi duruyor." dedi.

"FENERBAHÇE'NİN BU DURUMU ÇOK HOŞUMA GİDİYOR"

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Sözlerine devam eden Mertens, "Fenerbahçe'nin bu durumda olması çok hoşum agidiyor. Onlar da çok fazla transfer yaptı, iyi oyuncular getirdi. Bizim gibi çok gol atıyorlar. İyi bir savunma yapıyorlar ve bırakmıyoruz maçları." ifadelerini kullandı.

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