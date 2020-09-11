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Merve Boluğur'un eski sevgilisi Burak Dayı'dan flaş Burcu Özberk hamlesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 09:35 | Son Güncelleme

Oyuncu Merve Boluğur'dan ayrılan Burak Dayı'nın gözüne bu kez bir diğer oyuncu Burcu Özberk'i kestirdiği iddia edildi. Dayı, Özberk'in fotoğraflarını beğenip, Instagram'da güzel oyuncuyu takip etmeye başladı.

Merve Boluğur'un eski sevgilisi Burak Dayı'dan flaş Burcu Özberk hamlesi

Snob Magazin'in özel haberine göre; Merve Boluğur, sosyal medyadan tanışıp aşk yaşamaya başladığı Burak Dayı'dan geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde ayrılmıştı.

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Ayrılık sonrası herhangi bir açıklama yapmayan çiftten Burak Dayı'nın gözüne bu kez bir diğer oyuncu Burcu Özberk'i kestirdiği iddia edildi.

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Burak Dayı, Özberk'in fotoğraflarını beğenip, Instagram'da güzel oyuncuyu takip etmeye başladı.

Burcu Özberk, sosyal medyada henüz Burak Dayı'yı takip etmiyor.

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Burak Dayı, hayranı olduğu Merve Boluğur'un da uzun süre fotoğraflarını beğenmiş ve daha sonra aşk yaşamaya başlamışlardı.

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