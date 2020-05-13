Merve Boluğur 40 parçalık puzzle yaptı! Sevinci olay olunca tepki gösterdi

Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen Merve Boluğur, karantina günlerini evde geçiriyor. Bu süreçte hayata bakış açısını değiştirdiğini söyleyen güzel oyuncunun puzzle sevinci sosyal medyayı salladı.

Güzel oyuncu, yaptığı 40 parçalık iki puzzle "Bitti" diye paylaşınca sosyal medyanın diline düştü. Bu durumu ti'ye alan sosyal medya kullanıcılarına, Boluğur'dan cevap gecikmedi.

32 yaşındaki oyuncu, kendisine gelen yorumlara "Bebek misin? Deli misin? Bıdı bıdı... 10'luk puzzle yapacağım, eğleneceğim. Karantinada atom mu parçalıyorsunuz? Aşı mı buldunuz? Sevgiler" diyerek karşılık verdi.

Boluğur'un her iki paylaşımı da sosyal medyanın diline düştü.



