Merve Boluğur'dan çok konuşulacak bikinili paylaşım! Bronz teniyle ortalığı salladı

Merve Boluğur, Muğla'nın Bodrum ilçesinde aranjör sevgilisi Mert Aydın ile deniz keyfi yaparken görüntülendi. Merve Boluğur ve Mert Aydın magazin gazetecileri tarafından görüntülendiklerini fark edince ortadan kayboldu. Pop müziğin sevilen ismi Murat Dalkılıç'la evliliği yalnızca 3 sene süren Merve Boluğur'un aradığı aşkı bulması, hayranlarını sevindirdi.

Öte yandan sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden biri olan Merve Boluğur paylaşımlarıyla da gündem olmaya devam ediyor.

Tatil keyfine tam gaz devam eden ünlü oyuncunun bikinili pozu çok konuşuldu.

MERVE BOLUĞUR'UN BİKİNİLİ POZU OLAY OLDU

Kusursuz fiziğiyle dikkat çeken Merve Buluğur art arda yaptığı paylaşımların ardından bronz teniyle Instagram'ı salladı.

İşte Merve Boluğur'un peş peşe paylaştığı dikkat çeken bikinili paylaşımları:





