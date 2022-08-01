MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Merve Boluğur'dan çok konuşulacak bikinili paylaşım! Bronz teniyle ortalığı salladı

Merve Boluğur'dan çok konuşulacak bikinili paylaşım! Bronz teniyle ortalığı salladı

01.08.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merve Boluğur, aranjör sevgilisi Mert Aydın ile Bodrum'da tatil yapıyor. Önceki gün jetski üzerinde görüntülenen çift, magazin basını tarafından anbean takip ediliyor. Merve Boluğur sosyal medya hesabında Mert Aydın ile yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Şarkı çıkarmasının sebebiyle eleştiri oklarının hedefi olan ünlü oyuncu şu sıralar bikinili pozlarıyla dikkat çekiyor. İşte Acemi Cadı, Muhteşem Yüzyıl, Küçük Sırlar gibi dizilerle bilinen ünlü Merve Boluğur'un o paylaşımı...

Merve Boluğur'dan çok konuşulacak bikinili paylaşım! Bronz teniyle ortalığı salladı

Merve Boluğur, Muğla'nın Bodrum ilçesinde aranjör sevgilisi Mert Aydın ile deniz keyfi yaparken görüntülendi. Merve Boluğur ve Mert Aydın magazin gazetecileri tarafından görüntülendiklerini fark edince ortadan kayboldu. Pop müziğin sevilen ismi Murat Dalkılıç'la evliliği yalnızca 3 sene süren Merve Boluğur'un aradığı aşkı bulması, hayranlarını sevindirdi.

Merve Boluğur'dan bikinili ayna pozu! Peş peşe sıraladı ortalık yıkıldı

Öte yandan sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden biri olan Merve Boluğur paylaşımlarıyla da gündem olmaya devam ediyor.

Merve Boluğur'dan bikinili ayna pozu! Peş peşe sıraladı ortalık yıkıldı

Tatil keyfine tam gaz devam eden ünlü oyuncunun bikinili pozu çok konuşuldu.

Merve Boluğur'dan bikinili ayna pozu! Peş peşe sıraladı ortalık yıkıldı

MERVE BOLUĞUR'UN BİKİNİLİ POZU OLAY OLDU

Kusursuz fiziğiyle dikkat çeken Merve Buluğur art arda yaptığı paylaşımların ardından bronz teniyle Instagram'ı salladı.

İşte Merve Boluğur'un peş peşe paylaştığı dikkat çeken bikinili paylaşımları:

Merve Boluğur

Merve Boluğur

Merve Boluğur

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Neye uğradığını şaşırdı! "Memelerimi gösteriyor adama..."Neye uğradığını şaşırdı! "Memelerimi gösteriyor adama..."
Çocuk kitabında yazanları görünce isyan ettilerÇocuk kitabında yazanları görünce isyan ettiler
Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem güzelliğiyle dikkat çekti! 'Ablasının bire bir kopyası' Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem güzelliğiyle dikkat çekti! 'Ablasının bire bir kopyası'
Anahtar Kelimeler:
bikini Merve Boluğur acemi cadı mert aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gerçek silahlarla savaş provası yaptılar!

Gerçek silahlarla savaş provası yaptılar!

Bölgede gerilimi yükselten açıklama! 'Teslim olmayacağız'

Bölgede gerilimi yükselten açıklama! 'Teslim olmayacağız'

Son seçim anketinde ilk sıra şaşırttı: Ne AK Parti, ne CHP ne de İYİ Parti...

Son seçim anketinde ilk sıra şaşırttı: Ne AK Parti, ne CHP ne de İYİ Parti...

2022 emekli promosyon ödemeleri 7 bin lirayı geçti...

2022 emekli promosyon ödemeleri 7 bin lirayı geçti...

ÖTV düzenlemesi sonrası büyük düşüş

ÖTV düzenlemesi sonrası büyük düşüş

Şivan Perwer'den İbrahim Tatlıses'e şok! "Tüm mal varlıklarına haciz konuldu"

Şivan Perwer'den İbrahim Tatlıses'e şok! "Tüm mal varlıklarına haciz konuldu"

İlginizi Çekebilir

Trans amigo takım arkadaşını boğdu! Korkudan...

Trans amigo takım arkadaşını boğdu! Korkudan...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Metabolizmanın yavaşlamasına neden olan kritik hata!

Metabolizmanın yavaşlamasına neden olan kritik hata!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.