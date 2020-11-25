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Merve Boluğur’dan ‘haç’ sorusuna yanıt

25.11.2020 14:17 | Son Güncelleme:
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Merve Boluğur’dan ‘haç’ sorusuna yanıt

Oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Boluğur, dini inancını ve boynundaki haç şeklindeki kolyeyi soran takipçisine, "Haçı sembolik olarak seviyorum. O da Allah'ın bir dini ayrıca. Ayrımcı değilim. Müslümanım" dedi.

Merve Boluğur, Instagram hesabından hayranlarının sorularını yanıtladı. Samimi cevaplar veren Boluğur, boynundaki haç kolyeden, dini inancı ve özel hayatına kadar birçok soruyu yanıtladı.

Son olarak Burak Dayı’dan ayrılan Merve Boluğur, “Bir erkekte en nefret ettiğin şey ne?” sorusuna, “Nefret kelimesini kullanmıyorum. Ailesinden ayrışmamış olması, mesleği ve parası üzerinden bir üslupla tavlamaya çalışmasından hoşlanmıyorum” yanıtını verdi.

Merve Boluğur, “En çok neye sinirlenirsin” sorusuna ise, “Sınır ihlallerine, ergen erkeklere” cevabını verdi.

“AYRIMCI DEĞİLİM, MÜSLÜMANIM”

Boluğur, dini inancını ve boynundaki haç şeklindeki kolyeyi soran takipçisine ise, “Haçı sembolik olarak seviyorum. O da Allah'ın bir dini ayrıca. Ayrımcı değilim. Müslümanım” cevabını verdi.

Oyuncu, “Sınırların var mı?” sorusuna ise, “Evet. Ne istediğimi iyi bilirim. Standartlarım var. Kararlarımda netim” yanıtını verdi.

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Boluğur, “Dünyaya bir daha gelsen ‘asla yapmam’ dediğin bir şey var mı? Varsa ne?” sorusuna da şu cevabı verdi: “Asla kelimesini kullanmamaya dikkat ederim. Muhakkak başıma gelir. Sınanacağıma inanırım.”


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
bide bu çıktı modern müslümanım der şimdi allah sizi ıslah etsin rabbim bizi ve müslümanlarıda sizin gibilerden korusun

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