Merve Boluğur'dan 'Hangi ünlüden çocuk yapmak istersin?' sorusuna olay yanıt: "Meğer gaymiş..."

Merve Boluğur, sosyal medya hesabında yaptığı her paylaşımıyla olay olmaya devam ediyor. Takipçilerinin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncunun verdiği yanıt yine olay oldu.

MERVE BOLUĞUR'DAN O SORUYA ÇARPICI YANIT

Bir takipçisi yabancı olması koşulunu belirterek 'Hangi ünlüden çocuk yapmak istersin?' sorusunu yöneltince olanlar oldu.

"HAYATTAKİ ŞANSIM!"

Merve Boluğur soruyu şu ifadelerle yanıtladı:

"Beğendiğim diyelim. Matt Bomer, gerçekten hoş. Gaymiş gerçi. Hayattaki şansım"

TAKİPÇİLERİNİ GÜLÜMSETTİ

Yaptığı açıklamada kendisini de ti'ye alan Merve Boluğur'un sözleri takipçilerini gülümsetti.





