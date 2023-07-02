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Merve Boluğur'dan 'Hangi ünlüden çocuk yapmak istersin?' sorusuna olay yanıt: "Meğer gaymiş..."

02.07.2023 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanların gündemden düşmeyen ünlü ismi Merve Boluğur, sosyal medya hesabı üzerinden gelen soruları yanıtladı. Ünlü oyuncu bir takipçisinin 'Hangi ünlüden çocuk yapmak istersin?' sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı. İşte Merve Boluğur'un gündem olan o paylaşımı...

Merve Boluğur'dan 'Hangi ünlüden çocuk yapmak istersin?' sorusuna olay yanıt: "Meğer gaymiş..."

Merve Boluğur, sosyal medya hesabında yaptığı her paylaşımıyla olay olmaya devam ediyor. Takipçilerinin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncunun verdiği yanıt yine olay oldu.

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MERVE BOLUĞUR'DAN O SORUYA ÇARPICI YANIT

Bir takipçisi yabancı olması koşulunu belirterek 'Hangi ünlüden çocuk yapmak istersin?' sorusunu yöneltince olanlar oldu.

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"HAYATTAKİ ŞANSIM!"

Merve Boluğur soruyu şu ifadelerle yanıtladı:

"Beğendiğim diyelim. Matt Bomer, gerçekten hoş. Gaymiş gerçi. Hayattaki şansım"

Merve Boluğur

TAKİPÇİLERİNİ GÜLÜMSETTİ

Yaptığı açıklamada kendisini de ti'ye alan Merve Boluğur'un sözleri takipçilerini gülümsetti.

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