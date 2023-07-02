Merve Boluğur'dan 'Hangi ünlüden çocuk yapmak istersin?' sorusuna olay yanıt: "Meğer gaymiş..."

Merve Boluğur, sosyal medya hesabında yaptığı her paylaşımıyla olay olmaya devam ediyor. Takipçilerinin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncunun verdiği yanıt yine olay oldu.
Bir takipçisi yabancı olması koşulunu belirterek 'Hangi ünlüden çocuk yapmak istersin?' sorusunu yöneltince olanlar oldu.
Merve Boluğur soruyu şu ifadelerle yanıtladı:
"Beğendiğim diyelim. Matt Bomer, gerçekten hoş. Gaymiş gerçi. Hayattaki şansım"
Yaptığı açıklamada kendisini de ti'ye alan Merve Boluğur'un sözleri takipçilerini gülümsetti.