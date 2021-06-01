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Merve Boluğur'dan ilginç yorum: Hele ki bu cinsel bir birliktelikse...

01.06.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merve Boluğur yeni YouTube paylaşımında ilişkiler üzerine konuştu. Yine ilginç açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu kadınlara dair ilginç bir izlenimini de dile getirdi.

Merve Boluğur'dan ilginç yorum: Hele ki bu cinsel bir birliktelikse...

Merve Boluğur yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündemden düşmüyor. Kendisi özellikle son dönemde YouTube hesabından üretmiş olduğu içeriklerle epeyce dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde Boluğur bir psikologla kendi YouTube hesabından ilişkilere dair bir video yayınladı.

Kendisinin ilişkide tahammül edemedikleri şu şekildeymiş:

  • Aşırı cool olmak
  • Ergen olması
  • Anne bağımlısı olması
  • Kaotik ve kıskanç ilişki
  • Aşırı iltifat etmek ve büyük cümleler kurmak

Merve Boluğur ayrıca yaptığı açıklamada "Meditasyon bana çok yardımcı oldu. Sevgi gibi kelimelerin bende ne çağrıştırdığını ve ben bu duyguyu kolayca kime aktarıyorum diye düşünüyorum" dedi.

Merve Boluğur kadınlarla ilgili bir izlenimi de şu şekilde dile getirdi:

“Kadınlar konumlarına rağmen ki hayatta birçok şeyi başarmış olabilirler, ki benim için kadının değeri sadece var olmasıyla da yeterli. İlişkinin paylaşım alanlarının arttığı bir evrede hele ki bu cinsel bir birliktelikse, çünkü duyguların açığa çıktığı yerler bunlar, çok fazla ilişkiye dalıp kendi hayatlarını unutabiliyorlar. Ve bu denge ayarı kaçabiliyor.”


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Anahtar Kelimeler:
youtube Merve Boluğur
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