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Merve Boluğur'dan "Merve'nin annesi olsam pataklarım" diyen Selen Görgüzel'e öfke kustu

14.01.2023 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merve Boluğur, katıldığı programda "Merve okuyamadığı halde şarkı söylüyor. Çok güzel ve yetenekli bir kadın bunu niye kendine yapıyor? Annesi ya da ablası olsam pataklayacağım" diyen Selen Görgüzel'e öfke kustu. Sosyal medya hesabından sitem eden Boluğur, "Benim gibi güzel değilsin, sesin asıl senin yok. Onun bunun karısı olarak gündemdesin" dedi.

Merve Boluğur'dan "Merve'nin annesi olsam pataklarım" diyen Selen Görgüzel'e öfke kustu

Hamdi Alkan ile boşanmasıyla gündeme gelen Selen Görgüzel, dün konuk olduğu Söylemezsem Olmaz programında Merve Boluğur'u hedef aldı. Boluğur'un oyunculuk teklifi alamadığı için müzik sektörüne yöneldiğini ve sesinin güzel olmadığını söyleyen Görgüzel'e cevap gecikmedi.

"MERVE'NİN ANNESİ OLSAM ONU PATAKLARIM"

Merve Boluğur'un Antidepresan performansını dinleyen Selen Görgüzel, canlı yayında şunları söyledi: "Merve hoş ve iyi bir oyuncu. Hakkını vermem gereken yerde veriyorum. Bu kızcağız sürekli sosyal medyadan okuyamadığı halde şarkı paylaşıyor. Merve artık eskisi kadar sektörde rağbet görmüyor. Proje teklifi de almıyor. Bu yüzden de müzik sektöründe var olmaya çalışıyor. Yaptığı evlilikte müzik sektöründe biriyleydi. Müzikten yürümek istedi çünkü belli ki oyunculuktan bir şey gelmeyecek. Yeni Bihter projesinde Merve Boluğur oynasaydı tutar mıydı? O halkın takdiri... Merve'yi tanımadığım için ne seviyorum ne de sevmiyorum. Çok güzel ve yetenekli bir kadın bunu niye kendine yapıyor. Annesi ya da ablası olsam pataklayacağım. Bu kadar önemli projelerde yer aldıktan sonra kendine neden bunu yapıyorsun ki? Psikolojin bozuksa git bir tedavi ol. Eğer annesi evliliğine çok müdahil olduysa Merve Hanım'ın şu anki psikolojisinin sebebi anlaşılıyor. Bazı şeyleri aile tetikler. Bir insan ailesi tarafından tam anlamıyla sevgi, ilgi, şefkat ve korunma hissederse kendini bu hale sokmaz."

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"ONUN BUNUN KARISI OLARAK..."

Selen Görgüzel'in açıklamalarına sinirlenen Merve Boluğur ise Instagram hesabından sitem etti. Görgüzel'e tepki gösteren Boluğur, "Ablacığım benim gibi güzel değilsin, sesin asıl senin yok. Onun bunun karısı olarak gündemdesin. Ben tırnaklarımla kariyer yaptım bir de dedikodu yaparak ve beni kıskanarak daha da bozuk psikolojini sergiliyorsun. Ne olur benimle ilgili konuşmayın susu ya. Ben bu sektörden daha kimseye laf atmadım. Ama benim adımı ağzına alma ya. Çok sıkıldım sizin gibi varlıklardan ya. Magazin programlarından rica ediyorum hiç konuşulmak istemiyorum. Ben kendi halimde takılan bir insanım.

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