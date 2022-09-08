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Merve Boluğur hakkında çıkan iddialara yanıt verdi: "Deli olsaydım burada olmazdım"

08.09.2022 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DJ sevgilisinden evlilik teklifi alan Merve Boluğur, bu teklifle konuşulmaya devam ediyor. Bir süredir ekranlardan uzak olan ve geçtiğimiz günlerde, birçok projeyi elinin tersiyle ittiğini söyleyen Boluğur, bu defa YouTube programında oluşturduğu içerik ile dikkat çekti.

Merve Boluğur hakkında çıkan iddialara yanıt verdi: "Deli olsaydım burada olmazdım"

Tavırları, özel hayatı ve sosyal medya pozlarıyla son zamanların göz önündeki isimlerinden biri olan Merve Boluğur, bu defa kendisi hakkında söylenenlerle ilgili bir içerik oluşturdu. YouTube hesabında paylaştığı bu videoda Boluğur, "Deli olsaydım Bakırköy'de olurdum" dedi. İşte detaylar...

Merve Boluğur hakkında çıkan iddialara yanıt verdi:

"BEN BİR MARKAYIM"

Merve Boluğur, kendisi hakkında düşüncelerin paylaşıldığı bir platformdaki içerikleri okuyarak yorum yaptı. Bir kullanıcının, "Artık kasıntılığı bırakmış ve kendisi olmuştur" yorumuna Boluğur, "Evet eskiden biraz daha Merve Boluğur olmaya çalışıyordum bir yerlere gelmeye, ekstra kendimi göstermeye çalışıyordum. Şuan ihtiyacım kalmadı çünkü artık ben bir markayım" dedi.

Merve Boluğur hakkında çıkan iddialara yanıt verdi:

"DELİ OLSAYDIM BAKIRKÖY'DE OLURDUM"

"Ben ünlüyüm diye en ufak söylediğim hareket bile çok büyük bir tepki oluşturuyor" diyen Boluğur ifadelerinin devamında, "Kendi gibi olma cesareti gösteren Türkiye'deki kadınlar ya hafif meşrep olarak adlandırıldı ya da deli sıfatı gösterildi. Deli olsaydım burada olmazdım. Bakırköy'de olurdum. Son derece zeki ve akıllı bir kadın olduğumu düşünüyorum. Bunu bir megolaman değil özgüven göstergesi olarak söylüyorum." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Oyuncu Merve Boluğur
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