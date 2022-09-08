Merve Boluğur hakkında çıkan iddialara yanıt verdi: "Deli olsaydım burada olmazdım"

Tavırları, özel hayatı ve sosyal medya pozlarıyla son zamanların göz önündeki isimlerinden biri olan Merve Boluğur, bu defa kendisi hakkında söylenenlerle ilgili bir içerik oluşturdu. YouTube hesabında paylaştığı bu videoda Boluğur, "Deli olsaydım Bakırköy'de olurdum" dedi. İşte detaylar...

"BEN BİR MARKAYIM"

Merve Boluğur, kendisi hakkında düşüncelerin paylaşıldığı bir platformdaki içerikleri okuyarak yorum yaptı. Bir kullanıcının, "Artık kasıntılığı bırakmış ve kendisi olmuştur" yorumuna Boluğur, "Evet eskiden biraz daha Merve Boluğur olmaya çalışıyordum bir yerlere gelmeye, ekstra kendimi göstermeye çalışıyordum. Şuan ihtiyacım kalmadı çünkü artık ben bir markayım" dedi.

"DELİ OLSAYDIM BAKIRKÖY'DE OLURDUM"

"Ben ünlüyüm diye en ufak söylediğim hareket bile çok büyük bir tepki oluşturuyor" diyen Boluğur ifadelerinin devamında, "Kendi gibi olma cesareti gösteren Türkiye'deki kadınlar ya hafif meşrep olarak adlandırıldı ya da deli sıfatı gösterildi. Deli olsaydım burada olmazdım. Bakırköy'de olurdum. Son derece zeki ve akıllı bir kadın olduğumu düşünüyorum. Bunu bir megolaman değil özgüven göstergesi olarak söylüyorum." diye konuştu.



