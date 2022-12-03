MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Merve Boluğur'ın eski eşinden tepki çeken açıklama! "Gereksiz insan" deyip ekledi

Merve Boluğur'ın eski eşinden tepki çeken açıklama! "Gereksiz insan" deyip ekledi

03.12.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merve Boluğur ile 53 günlük evliliğiyle tanınan DJ Mert Aydın, katıldığı bir davette eski eşiyle ilgili sorulara verdiği cevapla tepki çekti. Kısa sürede evlilik kararı aldığı Merve Boluğur'la ilgili konuşmak istemeyen Aydın, "Gereksiz insan, konuşmaya hiç gerek yok. Unutmaya çalışıyorum" dedi.

Merve Boluğur'ın eski eşinden tepki çeken açıklama! "Gereksiz insan" deyip ekledi

Oyunculuktan şarkıcılığa geçiş yapan Merve Boluğur, 2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile görkemli bir törenle nikah masasına oturdu. Evliliklerini göz önünde yaşayan ve sık sık paylaşım yapan ikili, nikahtan günler sonra boşanma kararı aldı. İkili, 23 Kasım'da 53 günlük evliliklerini tek celsede bitirdi. Önceki gün bir davette görüntülenen Mert Aydın, eski eşiyle ilgili dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

3544240_04772a3f644fbf3d8c976f9e92c3a81b_640x640

"GEREKSİZ İNSAN, KONUŞMAYA GEREK YOK"

Habertürk'te yer alan habere göre, katıldığı davette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aydın, "Boşandıktan sonra ilk kez bir etkinliğe katılıp, çok sevdiğim işimi yaptım. Bana ne soracağınızı biliyorum. Gereksiz insan, konuşmaya hiç gerek yok. Unutmaya çalışıyorum" diyerek eski eşine gönderme yaptı. Aydın'ın açıklaması sosyal medyada gündem olurken, Merve Boluğur'un sevenleri tepki gösterdi.

Pek çok kişi 'Merve olmasa seni kim tanırdı. Gereksiz olan biri var ama o Merve değil' yorumunda bulundular.

mert-aydin-dan-53-gun-evli-kaldigi-merve-bolugur-15470091_1061_m

53 GÜNLÜK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ

Merve Boluğur ve Mert Aydın, 23 Kasım'da Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşmada tek celsede boşandı. Adliyeden babasıyla çıkan Boluğur, soruları yanıtsız bırakırken Mert Aydın, "Olmadı yürütemedik" şeklinde konuştu. Boşanmanın ardından ikili hakkında bazı iddialar ortaya atıldı. Boluğur'un nikahtan sonra eşine "Bana kimse kural koyamaz. Sıkıntıya gelemem" dediği ve ikilinin tartıştığı iddia edildi. Düğünden sonra ameliyat olan Aydın'ın eşinden istediği desteği görememesi de evliliklerinde krize neden oldu.

mert-aydin-dan-53-gun-evli-kaldigi-merve-bolugur-15470091_6670_m

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Ne yaptın Asuman!' Mirkelam son haliyle şaşkına çevirdi'Ne yaptın Asuman!' Mirkelam son haliyle şaşkına çevirdi
Cinsiyet değiştirme sorusu gündemde! "Erkek olarak doğdum fakat..."Cinsiyet değiştirme sorusu gündemde! "Erkek olarak doğdum fakat..."
Farah Zeynep Abdullah'a 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiFarah Zeynep Abdullah'a 2 yıl 4 aya kadar hapis istemi
Anahtar Kelimeler:
Merve Boluğur Oyuncu evlilik

En Çok Okunan Haberler

'Ödül Gecesi'nin arka planında yaşananları tek tek anlattı! Cem Yılmaz'dan destek gecikmedi

'Ödül Gecesi'nin arka planında yaşananları tek tek anlattı! Cem Yılmaz'dan destek gecikmedi

Sokak ortasında bulunan cansız bedenin sahibi ünlü oyuncu çıktı!

Sokak ortasında bulunan cansız bedenin sahibi ünlü oyuncu çıktı!

Aboubakar yine sahnede! Golü attı, kırmızı kart gördü...

Aboubakar yine sahnede! Golü attı, kırmızı kart gördü...

Motorine bir gün zam bir gün indirim! Yeniden değişiyor

Motorine bir gün zam bir gün indirim! Yeniden değişiyor

İnternetten tanışıp evlendi, hayatı kabusa döndü! 'Çetenin ağına düştüm'

İnternetten tanışıp evlendi, hayatı kabusa döndü! 'Çetenin ağına düştüm'

EYT’de kıdem tazminatı için kredi destek paketinin detayları belli oldu

EYT’de kıdem tazminatı için kredi destek paketinin detayları belli oldu

İlginizi Çekebilir

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Hem etkileyici hem bütçe dostu! 1000 TL altı erkek parfümlerini sizin için seçtik

Hem etkileyici hem bütçe dostu! 1000 TL altı erkek parfümlerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.