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Merve Boluğur müjdeyi verdi! Sosyal medyadan duyurdu

22.10.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mert Aydın ile geçtiğimiz haftalarda nikah masasına oturan Merve Boluğur, sosyal medya hesabından takipçileri ile soru-cevap etkinliği düzenledi. Ünlü oyuncu Merve Boluğur, kendisine yöneltilen soruya verdiği yanıtla müjdeli haberi verdi. Boluğur, yeni şarkı çıkaracağını duyurdu.

Merve Boluğur müjdeyi verdi! Sosyal medyadan duyurdu

Acemi Cadı dizisinde rol almasının ardından yıldızı parlayan güzel oyuncu Merve Boluğur daha sonra Küçük Sırlar, Kuzey Güney ve Muhteşem Yüzyıl gibi projelerde rol aldı. Kariyerinin zirvesindeyken sektörden elini eteğini çeken Merve Boluğur, kısa bir süre önce aşk yaşamaya başladığı Mert Aydın ile muhteşem bir törenle nikah masasına oturdu.

MERVE BOLUĞUR HAYRANLARINA MÜJDEYİ VERDİ

Sözlerini kendisinin yazdığı "Şşşttt" isimli şarkısıyla gündem olan Boluğur, hayranlarına müjdeyi verdi. Takipçileri ile sosyal medya üzerinden soru-cevap etkinliği düzenleyen Boluğur, "Enişteyle ortak bir müzik çalışması var mı?" sorusuna yanıt verdi. Ünlü isim, "Bir şarkı daha seslendireceğim" dedi.

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Merve Boluğur sosyal medya Oyuncu

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