Merve Boluğur sütyen yerine bakın ne tercih etti! "Resmen kıyafetin azizliğine uğramış"

2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç ile dünyavine giren ve 2 yıl sonra boşanan Merve Boluğur, geçtiğimiz yıl DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturmuştu. 2 ay evli kalan oyuncu sosyal medyada uzun süre gündem oldu.

Paylaşımları ve yorumlarıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur iddialı tarzıyla da konuşuluyor.

"RESMEN KIYAFETİN AZİZLİĞİ"

Merve Boluğur son olarak siyah transparan tercihiyle dikkat çekti. Sütyen yerine göğüs bandı kullanan oyuncuya yorum yağdı.

Göğüs bandının çok belirgin olmasına kadın takipçilerden itirazlar geldi. Oyuncunun paylaşımına "Meme uçları belli olmasın diye meme ucu bandı kullanmış ama daha kötü durmuş", "Transparan büstiyer böyle mi giydirilir?", "Hiç estetik durmuyor", "Resmen kıyafetin azizliğine uğramış" yorumlarında bulundu.



